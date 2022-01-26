Що таке тендер і як у ньому брати участь?

Навіть незважаючи на те, що електронні торги займають важливе місце в українських державних закупівлях, багато хто досі не знає, що таке тендер. Це справжня боротьба за отримання можливості продавати різну продукцію та послуги. З боку бізнесу це можливість отримати постійних клієнтів завдяки найкращій якості товару. Для державного підприємництва це шанс обрати найкращого виконавця.

Подати пропозицію або взяти участь у тендерових торгах можна на головному майданчику Прозоро. Завдяки цьому незвичайному сервісу авторизовані користувачі зможуть заздалегідь дізнатися про ціни конкурентів. Прозорий пошук дозволяє відшукати цікавий тендер і оформити підписку або прийняти участь у будь-якому з них.

З чого починається тендер?

Перший етап проведення – це створення оголошення про державні торги. Усі вони публікуються на автоматизованому майданчику https://zakupki.com.ua/. В оголошенні обов’язково має бути зазначено:

вимога до оголошення;

вимоги, які мають відповідати постачальникам;

описування критерій та методів.

Після збору всіх заявок стартує сам аукціон, який проходить у три етапи. На кожному з них учасникам надається можливість знижувати ціни доти, доки вони зможуть собі це дозволити. Найголовніше, щоб кожне зниження було вищим за мінімальний крок аукціону.

ProZorro – це, по суті, зворотний аукціон, в якому учасники змагаються за право постачати товари або послуги замовникам. Перемогу здобуває той, кому вдалося встановити найнижчу вартість.

Послуги та сервіси сайту

Користувачі «Закупівель» мають можливість скористатися всіма перевагами сервісу. Для зручності відвідувачів весь функціонал майданчика поділений на розділи:

каталог;

юридична допомога;

прогноз цін;

аналітика;

персональний менеджер;

центр управління закупівлею.

Серед категорій закупівель на майданчику є тендери з будівництва, автозапчастин, важної техніки, промислового обладнання, меблів, комп’ютерної техніки, медицини, нерухомості, харчування, взуття, одягу, медицини тощо. Скориставшись спеціальними розділами. Вдасться знайти саме те, що потрібно.

Щоб отримати можливість створювати тендери або брати участь в аукціоні, слід пройти просту процедуру реєстрації. Це відкриє перед новим користувачем безліч можливостей. Державні закупівлі дозволяють публікувати будь-який товар на майданчику. Це дозволить вести вигідний бізнес різним підприємствам.