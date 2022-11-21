Подарунки від казино Elslots за програні ставки: умови кешбеку

Кешбек в казино Elslots: умови, розмір, як часто видається та хто може претендувати



Гемблери у віртуальних казино можуть програвати, оскільки від чорної смуги ніхто не застрахований – це стосується новачків та досвідчених користувачів. Після невдачі у ставках починаєш думати про те, чому ти програв. Одні гемблери вважають, що у них просто почалась смуга невезінь. Другі починають звинувачувати у всьому віртуальний азартний майданчик, через що починає з’являтись бажання взагалі змінити клуб на інший, щоб знайти дійсно щедрі апарати. Щоб клієнти навіть не думати покинути майданчик після смуги невдач, казино Elslots пропонує особливу винагороду – кешбек. Це особливий вид бонусів, які нараховують за програні ставки.

Що таке кешбек в онлайн-казино Ельслотс

Кешбек – це особливий термін з фінансової системи. Так банки називають повернення частини витрачених на обслуговування коштів. Якщо розглянути онлайн-казино Ельслотс, то у даному випадку клуб повертає частину грошей, витрачених на азартні розваги. Кешбек активується тільки у тому випадку, якщо гемблер дійсно пішов у «мінус» протягом всього періоду. На сайті автоматично рахуються всі ставки та виграші конкретного користувача, якщо результат вийде дійсно мінусовим, то гравець отримує право на повернення витрачених грошей на ставки.

Процент кешбеку встановлює офіційний сайт Elslots індивідуально. Процент повернення грошей з програних ставок залежить від різноманітних факторів: статус користувача, активність гемблера на сайті за визначений період часу, сума програних фінансів та інші.

Кешбек – це чудовий спосіб створити позитивний баланс гравцю на сайті казино. Повернення грошей у казино Elslots по універсальному відсотку від всіх зроблених депозитів відбувається у вигляді бонусу на ігровий рахунок. Процент індивідуальний для кожного клієнту клубу та залежить від його рівня в програмі лояльності. Чим вище статус користувача, тим більше відсоток. Максимальне повернення складає 20% від суми програних ставок.

Де офіційний сайт Elslots дозволяє побачити баланс та кому видається подарунок

Оптимальний спосіб підняти гемблерам настрій на сайті казино Elslots – повернути їм частину з програних грошей на ставках у якості бонусу. Щоб отримати дане заохочення, треба регулярно грати в клубі на реальні гроші, щоб отримати до 20% повернення кожен тиждень. Бонусні гроші можливо витратити на різноманітних слотах, використавши свій другий шанс на отримання величезного виграшу.

Розраховувати на кешбек можуть гравці, які отримали доволі високий статус у програмі лояльності. Для ВІП-гравців діє кешбек на постійній основі. Варто почати з того, що офіційний сайт Elslots пропонує клієнтам 16 статусів у програмі лояльності. Перші 3 (Новачок, Мандрівник та Мешканець) не можуть отримати кешбек. А між іншими статусами відсоток кешбеку розподіляється по мірі зростання статусу:

4. Boїн – 2%;

5. Mідний – 3%;

6. Бpoнзoвий – 4%;

7. Cpібний – 5%;

8. Зoлoтий – 6%;

9. Сапфіровий – 8%;

10. Cмapaгдoвий – 10%;

11. Діaмaнтoвий– 11%;

12. Paдник – 12%;

13. Boждь – 13%;

14. Жpeць – 15%;

15. Імпepaтop – 17%;

16. Золота людина – 20%.

Щоб перейти на новий рівень у програмі лояльності азартного клубу, потрібно часто грати в автомати на реальні гроші та заробляти спеціальні бали. Чим більше у користувача очок, тим вище його статус у програмі і збільшується відсоток на повернення програних грошей. Виплата кешбеку відбувається автоматично, треба тільки активувати його в особистому кабінеті кожну п’ятницю о 12:00 за київським часом. Розрахунок суми повернення зі ставок відбувається за наступною формулою: від суми виграшу потрібно відняти суму програних грошей на ставках та все це помножити на коефіцієнт кешбеку залежно від статусу.

Подивитись статус кешбеку можна у полі «Повернення» на головній сторінці сайту казино або в особистому кабінеті. Крім того, суму повернення також мають підтвердити самі співробітники клубу.

Як часто нараховується кешбек

Кешбек нараховується на рахунок клієнта казино Ельслотс кожну п’ятницю. Система розраховує тиждень від п’ятниці до п’ятниці. Ось вам приклад: за тиждень ви поповнили депозит на 1000 гривень. Індивідуальний показник кешбеку складає 10%. Таким чином у п’ятницю на бонусний рахунок надійде 100 гривень для ставок.

Зверніть увагу на те, що сума кешбеку кожен раз згорає тоді, коли ви відправляєте заявку на вивід грошей, а тиждень починає рахуватись з початку. Тому краще всього дочекатись п’ятниці та нарахувати кешбек на рахунок перед тим як ставити гроші на вивід.

Як отримати повернення грошей з програних ставок в онлайн-казино Ельслотс

Кешбек нараховується всім клієнтам автоматично у вигляді подарунку. Цей бонус необхідно активувати у розділі «Подарунки» на головній сторінці сайту або в «Особистому кабінеті». Після активації подарункової суми кешбек одразу надходить на ігровий рахунок.

У відповідності до регламенту онлайн-казино Ельслотс, повернення грошей можна отримати тільки після їх відіграшу на слотах. Сума кешбеку може бути до 50 000 гривень.

Чи може казино Elslots відмовити у виплаті

Частіше за все у правилах взаємодії з казино можна побачити, що клуб залишає за собою право відмовити у виводі грошей без пояснення причини. Частіше за все дані правила стосуються гравців-професіоналів. Вони можуть використовувати власні стратегії, які часто основані на виборі ігрових апаратів з високим коефіцієнтом повернення гравцям.

Дані користувачі можуть декілька тижнів залишатись у плюсі, але 1-2 тижня можуть бути невдалими. Тому вони можуть претендувати на кешбек, але такі умови повернення грошей не вигідні для казино. Але казино Ельслотс частіше за все нараховує кешбек всім гравцям.