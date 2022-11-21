На Тернопільщині внаслідок ДТП у лікарні опинились двоє неповнолітніх

Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 листопадапоблизу с. За шляхом Вишнівецької територіальної громади. Близько 211.30 годин водій автомобіля «Mercedes Vito» не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги та врізався в бетонного стовпа.

Внаслідок аварії в лікарні опинились двоє неповнолітніх пасажирів мікроавтобуса: двоє хлопців 16 та 17 років, жителі с. Ридомиль Кременецького району. Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в лікувальні заклади області.