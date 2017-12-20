Історична подія в тернопільському університеті: як відбувалася інавгурація ректора Богдана Буяка

Сьогодні, 19 грудня 2017 р., відбулася урочиста академія ТНПУ ім.В.Гнатюка з нагоди історичної події в житті університету – зміні керівництва.

У фойє усіх зустрічали запальні музики і створювали піднесений настрій.

Святкове дійство в актовій залі розпочалось виконанням Державного Гімну України та Гімну ТНПУ ім.В.Гнатюка, внесли хоругву університету та факультетів. Глядачі тепло зустріли на сцені головних учасників академії та привітали їх стоячи тривалими оплесками.

Торжество моменту та важливість події вдало доповнив гумор багаторічного керманича вишу – академіка Володимира Петровича Кравця. У своїй промові Володимир Петрович згадав пам’ятні віхи з життя нашого колективу. З цікавістю і зворушенням присутні переглядали на екрані фото – як старі, чорно-білі світлини, так і нові, зроблені сучасними цифтовими гаджетами: на них відображені незабутні миті історії і розбудови одного з кращих українських вишів, – повідомляє прес-служба навчального закладу.

Лунали щирі слова на адресу Володимира Петровича Кравця, який десятки літ усі свої сили, розум і душу вкладав у спільну справу розвитку університету. Колеги дякували за мудре керівництво, добрі настанови, наукові здобутки, за стабільно високі рейтингові показники університету, за педагогічну майстерність, оптимізм і творчій підхід, сміливі рішення, за відповідальність, доброчесність, відмінні особисті якості.

Наказ на призначання нового ректора ТНПУ ім.В.Гнатюка зачитав голова ОДА, випускник ВИШу Степан Степанович Барна. Він по-доброму згадував роки навчання на історичному факультеті, який дав достатню базу і поштовх для подальшого кар’єрного зростання, дякував декану, викладачам, університету і особисто ректору, бажав успіхів новопризначеному очільнику – професору Богдану Богдановичу Буяку.

Ректор діючий дав добрі настанови своєму наступнику і передав йому ректорські клейноди. Коли ж Володимир Петрович зняв червону ректорську мантію, зал затамував подих і вибухнув оваціями – на його костюмі рясніли чисельні нагороди і відзнаки. Знаний своєю скромністю, Володимир Петрович вперше постав перед колективом з нагородами лише в день, коли передавав повноваження очільника створеного ним національного університету.

Богдан Богданович Буяк щиро подякував присутнім за виявлену довіру, і, заступаючи на посаду ректора університету, проголосив та підписав Присягу, а потім виступив з інавгураційною промовою, в якій окреслив завдання університету в світлі світових тенденцій в в освіті та завдань вищої школи.

Цього святкового дня було багато привітань, квітів та подарунків, дотепних жартів, музики. Вітальні слова звучали від студентів і профспілки, від ректорів тернопільських вишів…

Академія проходила в атмосфері добра і радості. Гості запевняли, що цьогоріч Святий Миколай гідно оцінив роботу ТНПУ ім.В.Гнатюка і був щедрий до нашого університету, а ректор Тернопільського медичного університету ім.І.Горбачевського Михайло Михайлович Корда подарував від імені медиків майстерно виконаний образ Святого Миколая.

Вітаючи почесного тернополянина професора В.П.Кравця, міський голова С.В.Надал вручив йому цінний подарунок і запевнив, що місто високо цінує співпрацю з ТНПУ ім.В.Гнатюка. Мер висловив впевненість, що Б.Б.Буяк на посаді ректора продовжить славні традицій співпраці та побажав йому успіхів.

Від Тернопільської обласної ради народних депутатів з вітальним словом виступив заступник голови, наш випускник і однокурсник новообраного ректора Любомир Левкович Крупа.

На церемонію інавгурації ректора університету – проф.Буяка Богдана Богдановича – завітали гості і партнери з Польської Республіки: доктор Зигмунд Бонк та доктор Кшиштоф Чайковський. Два виші роблять те, що не вдається досягнути двом країнам: вже не перший рік успішно втілюється програма міжнародного співробітництва ТНПУ ім.В.Гнатюка та Академії ім.Я.Длугоша (м.Ченстохова). Зарубіжні гості не лише вітали Б.Б.Буяка та В.П.Кравця, а й вручили білатеральні дипломи тим, хто брав участь в програмі подвійних дипломів.

Упродовж вечора тішив присутніх музичними дарунками факультет мистецтв: лунала “Дума про Богдана”, а запальні українські танці змінювались не менш запальними піснями.

Завершуючи урочисту академію, хор виконав “Многая літа”, а ректор Богдан Богданович Буяк закликав з натхненням продовжити спільну працю.