Коли з’явилося перше казино

Провести сьогодні дозвілля весело і захоплююче шанувальники азартних розваг можуть у онлайн казино ChampionCasino. У нас представлені онлайн слоти різноманітної тематики, рулетка, покер та інші цікаві ігри для новачків та для професійних гравців з досвідом.

Але наш ресурс та інші аналогічні платформи – це сучасні інтернет казино. А ось перші казино з’явилися дуже давно і пропонували своїм клієнтам не такий величезний вибір азартних розваг.

Історія появи перших азартних закладів сягає давнини. Згідно з історичними фактами перший гральний будинок було відкрито в Римській імперії, де грали в кістки, робили ставки на тоталізаторі. Деякі документи свідчать, що у 2300 року до нашої ери казино вже існували у Стародавньому Китаї.

Європейські країни

У Європі першим казино вважається, гральний заклад Рідотто, відкритий в Італії у 1638 році. Воно розташовувалося у будівлі церкви у Венеції, і його основне завдання полягало у здійсненні контролю за азартними видами розваг, коли проводилися щорічні весняні свята.

Ціни у казино були дуже високі, а відбір відвідувачів здійснювався у жорсткому режимі – всередину мали право потрапити лише представники аристократії та іншої знаті.

Трохи згодом, згідно з указом кардинала Мазаріні, гральний будинок відкривається у Франції. Він є інструментом заповнення королівської скарбниці. Саме в цей період з’являється рулетка.

На початку 18 століття відбувається відкриття гральних закладів на всій території Європи. Знать і богатії програвали в них величезні статки, багато родин збідніли.

Це стало причиною появи заборони на діяльність казино, яку було прийнято урядом країн Європи наприкінці 19 століття, і гральні заклади почали закриватися. Але шанувальники карткових ігор та інших азартних розваг все ж таки могли грати. І робити це дозволялося лише у казино Монте-Карло, що у Монако.

Америка

Початок 19 століття є періодом відкриття першого казино на території Америки. Трохи згодом у всіх американських містах стали відкриватися салуни, де можна було пограти. Процвітання казино в США тривало до моменту приходу до влади Ендрю Джексона, який заборонив гральний бізнес у країні.

Декілька десятиліть після заборони казино існували поза законом на всій території США крім штатів Нью-Джерсі та Невади. Крім того, гральний бізнес продовжував процвітати на судах, курсуючих по водах Міссісіпі, і в індіанських резерваціях.

Згодом окремі види азартних розваг були легалізовані практично в кожному штаті, а найбільші казино були відкриті в Лас-Вегасі та Атлантік-Сіті. До цього часу лише штати Гаваї та Юта знаходяться під повною забороною для грального бізнесу.

росія

Тільки встигнувши з’явитися в 17 столітті в росії, гральні карти одразу були заборонені. Гравці зазнавали жорстких покарань, але пізніше карткові ігри були поділені на:

дозволені (бридж та преферанс), де виграш багато в чому залежав від уміння гравця;

заборонені (рулетка, очко, відоме як Блекджек, лотереї).

Розквіт азартної індустрії у росії та країнах СНД посідає початок 2000-х років. У той час по всій країні починають свою діяльність безліч казино. З ухваленням у 2009 році закону про заборону діяльності азартних закладів казино закриваються.

Саме ухвалення законопроекту про регулювання бізнесу, пов’язаного з азартними іграми, призводить до створення інтернет-казино. Зі скасуванням заборони на азартні ігри популярність віртуальних ігрових майданчиків не тільки не знизилася, а й продовжує зростати в даний час.