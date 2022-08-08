У Тернополі перекрили вулицю Галицьку

З 8 серпня по 19 вересня на вулиці Галицькій (від перехрестя вулиць Миколи Лисенка — Галицька до перехрестя вулиць Галицька — Збаразька) буде перекрито рух автотранспорту через проведення робіт на вулиці Галицькій. На визначеній ділянці дороги будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Дякуємо за розуміння, будьте уважні та обережні за кермом. Плануйте свій маршрут завчасно з урахуванням наданої інформації, – наголошують у патрульній поліції.