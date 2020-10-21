Косметологічні процедури, які подарують молодість та красу Вашій шкірі

Бути завжди неперевершеною – мета будь якої жінки. З кожним днем сучасна наука пропонує нам нові технології в області косметології для здійснення жіночих бажань.

Ми підібрали найефективніші процедури, які користуються популярністю у всьому світі, тому що є найбільш безпечними і доказали свою ефективність.

Лазерні процедури

Вирішувати естетичні та медичні проблеми ще ніколи не було так просто, як зараз. Лазерна терапія це «золотий стандарт» в апаратній косметології.

За допомогою лазера можна вирішити великий спектр недосконалостей шкіри, включаючи родимки, судинні зірочки, акне, втрату тонусу і небажану рослинність на тілі. У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» використовується александритовий лазер Candela, який є не лише є безболісний і абсолютно безпечний, а ще й омолоджує шкіру в ході процедури.

Пілінг

Під час процедури здійснюється оновлення епідермісу. Глибину впливу препарату контролює косметолог. Оброблені тканини починають ефективну регенерацію, результатом чого стає омолодження і вирівнювання тону шкіри.

Ін’єкції гіалуронової кислоти

Процедура ефективно усуває зморшки. Також з її допомогою можна позбутися від виражених носогубних і міжбрівних складок, брилів і т. д.

Мезотерапія та біоревіталізація

Вітамінно-мінеральні коктейлі вводяться в шкіру на глибину до 6 см. Залежно від області впливу, процедура позбавляє не тільки від старіння, а й від в’ялості, сухості шкіри, куперозу, алопеції, акне і багатьох інших проблем.

Контурна пластика

В ході процедури під шкіру вводяться філери, які вирішують такі проблеми:

стираються мімічні та вікові зморшки;

коригується овал обличчя;

прибираються мішки під очима, носогубні складки;

можна збільшити губи;

надати підборіддю красиву форму.

Плазмоліфтінг

Пацієнту вводяться ін’єкції власної крові, внаслідок чого прискорюються процеси регенерації шкіри. Це відносно нова процедура, в результаті якої:

поліпшується колір обличчя;

шкіра отримує харчування і зволоження;

розгладжуються шрами, рубці;

усувається купероз та ін..

Відділення естетичної медицини у медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» пропонує найширший спектр косметологічних послуг. Лікарі – косметологи вже давно спеціалізуються на створенні бездоганного зовнішнього вигляду для представниць прекрасної статті.

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