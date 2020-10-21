12:10 | 21.10.2020
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Бізнес-Погляд 

Косметологічні процедури, які подарують молодість та красу Вашій шкірі

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Бути завжди неперевершеною – мета будь якої жінки. З кожним днем сучасна наука пропонує нам нові технології в області косметології для здійснення жіночих бажань. 

Ми підібрали найефективніші процедури, які користуються популярністю у всьому світі, тому що є найбільш безпечними і доказали свою ефективність.

  • Лазерні процедури

Вирішувати естетичні та медичні проблеми ще ніколи не було так просто, як зараз. Лазерна терапія це «золотий стандарт» в апаратній косметології. 

За допомогою лазера можна вирішити великий спектр недосконалостей шкіри, включаючи родимки, судинні зірочки, акне, втрату тонусу і небажану рослинність на тілі. У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» використовується александритовий лазер Candela, який є не лише є безболісний і абсолютно безпечний, а ще й омолоджує шкіру в ході процедури.

  • Пілінг

Під час процедури здійснюється оновлення епідермісу. Глибину впливу препарату контролює косметолог. Оброблені тканини починають ефективну регенерацію, результатом чого стає омолодження і вирівнювання тону шкіри.

  • Ін’єкції гіалуронової кислоти  

Процедура ефективно усуває зморшки. Також з її допомогою можна позбутися від виражених носогубних і міжбрівних складок, брилів і т. д.

  • Мезотерапія та біоревіталізація

Вітамінно-мінеральні коктейлі вводяться в шкіру на глибину до 6 см. Залежно від області впливу, процедура позбавляє не тільки від старіння, а й від в’ялості, сухості шкіри, куперозу, алопеції, акне і багатьох інших проблем.

  • Контурна пластика

В ході процедури під шкіру вводяться філери, які вирішують такі проблеми:

  • стираються мімічні та вікові зморшки;
  • коригується овал обличчя;
  • прибираються мішки під очима, носогубні складки;
  • можна збільшити губи;
  • надати підборіддю красиву форму.
  • Плазмоліфтінг

Пацієнту вводяться ін’єкції власної крові, внаслідок чого прискорюються процеси регенерації шкіри. Це відносно нова процедура, в результаті якої:

  • поліпшується колір обличчя;
  • шкіра отримує харчування і зволоження;
  • розгладжуються шрами, рубці;
  • усувається купероз та ін..

Відділення естетичної медицини у медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» пропонує найширший спектр косметологічних послуг. Лікарі – косметологи вже давно спеціалізуються на створенні бездоганного зовнішнього вигляду для представниць прекрасної статті.

Записуйтеся на безкоштовну консультацію до лікарів-косметологів МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»,

за номером телефону (068) 752 52 52!

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