Косметологічні процедури, які подарують молодість та красу Вашій шкірі
Бути завжди неперевершеною – мета будь якої жінки. З кожним днем сучасна наука пропонує нам нові технології в області косметології для здійснення жіночих бажань.
Ми підібрали найефективніші процедури, які користуються популярністю у всьому світі, тому що є найбільш безпечними і доказали свою ефективність.
- Лазерні процедури
Вирішувати естетичні та медичні проблеми ще ніколи не було так просто, як зараз. Лазерна терапія це «золотий стандарт» в апаратній косметології.
За допомогою лазера можна вирішити великий спектр недосконалостей шкіри, включаючи родимки, судинні зірочки, акне, втрату тонусу і небажану рослинність на тілі. У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» використовується александритовий лазер Candela, який є не лише є безболісний і абсолютно безпечний, а ще й омолоджує шкіру в ході процедури.
- Пілінг
Під час процедури здійснюється оновлення епідермісу. Глибину впливу препарату контролює косметолог. Оброблені тканини починають ефективну регенерацію, результатом чого стає омолодження і вирівнювання тону шкіри.
- Ін’єкції гіалуронової кислоти
Процедура ефективно усуває зморшки. Також з її допомогою можна позбутися від виражених носогубних і міжбрівних складок, брилів і т. д.
- Мезотерапія та біоревіталізація
Вітамінно-мінеральні коктейлі вводяться в шкіру на глибину до 6 см. Залежно від області впливу, процедура позбавляє не тільки від старіння, а й від в’ялості, сухості шкіри, куперозу, алопеції, акне і багатьох інших проблем.
- Контурна пластика
В ході процедури під шкіру вводяться філери, які вирішують такі проблеми:
- стираються мімічні та вікові зморшки;
- коригується овал обличчя;
- прибираються мішки під очима, носогубні складки;
- можна збільшити губи;
- надати підборіддю красиву форму.
- Плазмоліфтінг
Пацієнту вводяться ін’єкції власної крові, внаслідок чого прискорюються процеси регенерації шкіри. Це відносно нова процедура, в результаті якої:
- поліпшується колір обличчя;
- шкіра отримує харчування і зволоження;
- розгладжуються шрами, рубці;
- усувається купероз та ін..
Відділення естетичної медицини у медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» пропонує найширший спектр косметологічних послуг. Лікарі – косметологи вже давно спеціалізуються на створенні бездоганного зовнішнього вигляду для представниць прекрасної статті.
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