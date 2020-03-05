Косметологические методы коррекции фигуры

С развитием косметологи растет и количество различных эффективных процедур и методов коррекции фигуры и ухода за телом. Большинство из них предназначены для борьбы с лишним жиром. Данная проблема беспокоит огромное количество людей, поэтому сил и средств на ее решение тратится немало. Косметология, как наука, добилась в этом направлении значительных успехов. Сегодня с помощью косметологических препаратов можно избавиться от жировых отложений в определенных местах вашего тела. Ведь всем известно, как сложно бывает бороться с такими отложениями в проблемных зонах. Препараты для коррекции фигуры называют липолитиками.

Как это работает

Липолиз — это процесс расщепления жира на составляющие, а химический липолиз – это тот же процесс, но запускается он при помощи специальных препаратов — липолитиков. Процедура липолиза предназначена для удаления небольших жировых отложений в проблемных местах, таких как шея, щеки, спина, руки и так далее. Эти места очень сложно откорректировать с помощью занятий спортом или всевозможными диетами. Стоит отметить, что сама процедура липолиза занимает до пятнадцати минут, а эффект наступает через две – три недели, поэтому купить липолитики стоит ради хотя бы экономии времени и сил. Препараты являются абсолютно безвредными, они расщепляют жир на глицерин и жирные кислоты, которые позже выводятся из организма. Действующее вещество препаратов также препятствует появлению новых жировых отложений.

Достоинства и недостатки липолитиков

Коррекция участков тела с помощью липолитиков является идеальным решением, так как не требует проколов, анестезии, длительного реабилитационного периода. Препараты практически не дают осложнений, но эксперты рекомендуют проходить процедуру липолиза у опытных специалистов. Также следует уточнить, что для достижения необходимого результата может потребоваться несколько процедур. Липолиз не проводится при наличии онкологических заболеваний, аллергических реакций, заболеваний печени и желчного пузыря, а также при нарушении свертываемости крови. Как и в любой косметологической процедуре, существует ряд мер, которые необходимо предпринять до химического липолиза, а также ряд рекомендаций, которым нужно следовать после процедуры. Эти нюансы могут быть индивидуальными, перед тем, как принять решение о процедуре, стоит проконсультироваться у Вашего косметолога.