Полетіли? з таких уроків гріх було втікати. Цікаві кадри з занять Планерної школи Ліги повітряної й протигазової оборони в Бережанах. Фотографії датовані травнем 1936 року, серед практиків планерної справи учні гімназії імені Е. Ридз-Смігли, поруч з підлітками техніки й більш досвідчені інструктори, наука вкрай відповідальна.

З літальних апаратів на фото бачимо планер WWS-1 “Salamandra”, 1936 року, його описують як чудовий планер придатний до польотів навіть в холодну пору. Саме з нього в процесі навчань було зроблене фото другого планера моделі Czajka, 1931 року.

До місця запуску, зазвичай пологого пагорба, планер тягнув кінь. Підйомна маса подібних літальних апаратів дорівнювала понад 140 кілограм, а розмах крил до 12 метрів. Швидкість й висота польоту коливались від потреб й умінь пілота, сили вітру, тощо. Відео з процедурою запуску:

Михайло Музичка