Кращі вправи для ранкової зарядки

Енергійна гімнастика – найкращий спосіб прокинутися рано вранці. Зарядка є обов’язковим ритуалом, які включають в свій режим дня всі, хто прагне до здорового способу життя. Не варто забувати, що всі вправи вводяться обережно, перші рази – в полегшеній формі. Кращі ранкові вправи для зарядки – перелічені нижче.

Віджимання

Ця вправа покращує метаболізм і сприяє втраті ваги. Воно добре для початку гімнастики, щоб розігріти м’язи. Потрібно опуститися на карачки, підтягнути вгору сідниці і несильно зігнути коліна. Вихідна поза – на витягнутих руках. Поступово лікті необхідно згинати, поки груди не торкнеться підлоги. Тепер можна повернутися до вихідного, V-образного положення.

Дихання діафрагмою

Вправа допоможе розім’яти спинні і грудні м’язи. Вихідна поза – лежачи на спині на підлозі, із зігнутими до упору ногами. Одну руку кладуть на живіт для контролю дихання. Очі можна тримати закритими. Перший етап – повільний, глибокий вдих спочатку животом, потім повітря переходить в груди. Другий – настільки ж повільний видих, при цьому живіт повинен максимально втягнутися. Після трьох циклів тулуб тягнеться вгору, не піднімаючи рук.

Присідання і нахили

Вправа тренує м’язи ніг і попереку. Людина стає на килимок прямо, руки кладе на ширину плечей, руки – на пояс буквою Ф. Спочатку потрібно повільно нагинатися вниз (спина залишається прямою), до появи дискомфорту, після чого – повернутися у вихідну стійку. Другий етап – легке, неглибоке присідання – також з випрямленою спиною. Описаний цикл можна повторити до 10 разів.

Розтяжка з піднятими руками

Допомагає зберегти поставу і є відмінною профілактикою поперекових болів. Початкове положення – встати прямо, ноги зімкнуті разом, руки витягнуті над головою, долоні зімкнуті кінчиками пальців. На вдиху – розтяжка вгору з напругою в сідницях, далі – обережний прогин грудної клітини назад. 2-3 секунди завмерти в такій позі, потім – видих і вихідне положення.

Розгойдування

Початкова поза – стоячи прямо, ноги на ширині плечей. Далі – акуратний прогин в попереку, руки прямі. Наступний етап – повернення в пряме положення, обхват руками спини. Потім – різкими рухами відбуваються махи в обидва боки, корпус при цьому описує дугу. На всю вправу цілком має піти близько 5 секунд. Повторювати – не більш як 5 разів, особливо початківцям.

Ноги вгору

Вправа тренує спину і стегнові м’язи. Виконується на килимку, вихідна поза – з зігнутими в колінах ногами. При перших вправах руки лежать уздовж корпуса, на 5-7 день можна підняти їх вгору. Ноги поперемінно піднімаються вгору, до появи неприємних відчуттів. В ідеалі – нога повинна витягуватися прямо – спочатку одна, потім інша. Повторювати можна близько 6-8 разів, у міру звикання.

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