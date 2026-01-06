Як вибрати набір викруток для дому: повний гід для покупця

Викрутки — базовий інструмент, який необхідно мати в гаражі. Він знадобиться як для обслуговування автомобіля, так і для виконання дрібного ремонту у побуті. Але які у наборі повинні бути типи викруток, які вони взагалі бувають? Чим відрізняються дешеві від дорогих, чи варто переплачувати? Та на що слід звертати увагу, обираючи набір викруток для своєї домашньої майстерні чи професійного СТО?

Основні типи викруток для побутового використання

Умовно усі викрутки діляться на наступні різновиди:

класичні, з фіксованим стрижнем та руків’ям;

зі змінними насадками (бітами), вони більш компактні та універсальні;

прецизійні, які адаптовані для роботи з дрібними кріпленнями, електронікою, годинниками, окулярами;

ізольовані, для роботи з електричними розетками, вимикачами.

Оптимальний набір — той, в якому є декілька вищезазначених різновидів інструменту. Це значно розширює діапазон можливих до виконання робіт.

Які шліци потрібні найчастіше

Шліц — це тип наконечника. Вони бувають наступних різновидів: плоскі (SL), хрестові (PH), шестигранні (HEX), зіркоподібні (Torx). В окрему категорію відносять діелектричні хрестові (PZ), які адаптовані для роботи з електрообладнанням.

Викрутки саме з такими шліцами використовуються частіше за все. Але який саме набір буде оптимальним, залежить від спектра робіт, під які купуються викрутки.

Матеріали та якість виготовлення

Саме від використовуваного матеріалу та якості виготовлення залежить і ціна набору викруток. Найкращий варіант — це хром-ванадієва чи хромомолібденова сталь. Такі викрутки будуть дуже стійкими до механічного зношування, корозії, вони майже не деформуються та довше зберігають форму шліца навіть за дуже активного використання. При купівлі набору слід також звертати увагу на наявність антикорозійного покриття, точність обробки шліців.

В дешевих викрутках матеріали дешевші, менш стійкі до зносу. Тому економити не слід, особливо якщо набором користуватися планується активно.

Зручність руків’я та ергономіка

Комфорт у роботі значною мірою залежить від руків’я. Основні ознаки якісних наборів викруток: у них прогумоване, багатокомпонентне покриття, анатомічна антиковзка форма, є обмежувачі (візуальні чи механічні) для більш точного контролю зусилля. Чому важливо звертати увагу на ці критерії? Тому що від цього залежить комфортність та точність при виконанні ремонтних робіт.

Яка оптимальна кількість інструментів в наборі

Для виконання більшості побутових завдань достатньо наборів, в яких від 6 до 12 викруток з різними шліцами. Більші комплекти, де від 20 до 40 різновидів насадок, підходять майстрам, працівникам СТО.

Також умовно усі набори розділяють на побутові та універсальні. Який краще обрати? Залежить від того, які роботи потрібно виконувати. Більшості покупців буде достатньо побутового, універсальні підходять для тих, хто планує займатися не тільки дрібним ремонтом, а й обслуговуванням автомобіля, іншої техніки (помпи, косарки, болгарки тощо).

Порівняння наборів:

Характеристика Побутовий набір Універсальний набір Кількість інструментів Від 6 до 12 Понад 12 Типи шліців SL, PH, PZ SL, PH, PZ, Torx, Hex Розмір Компактний Більший, аніж у побутових Сфера застосування Дім, квартира Дім, гараж, майстерня Ціна Доступна Вища, аніж у побутового

Найпоширеніші помилки під час вибору інструмента:

орієнтуватися лише на кількість насадок;

купівля без перевірки матеріалу;

ігнорування ергономіки;

купівля професійного набору, коли такої потреби немає.

Також не слід купувати викрутки та набори, де взагалі не вказується детальна інформація та технічні характеристики, у тому числі матеріал виготовлення, типи шліців тощо.

Як продовжити термін служби інструменту

Щоб викрутки слугували якомога довше, рекомендується виконувати наступні рекомендації:

використовувати інструмент лише за призначенням;

не застосовувати як важіль;

очищати шліци після кожного використання;

зберігати набір у сухому місці, бажано у кейсі;

не перевищувати допустиме зусилля.

І найголовніше — купувати слід якісні набори. В інтернет-магазині Strans https://strans-shop.com.ua/ є широкий вибір як універсальних, так і побутових варіантів за доступними цінами. Додаткові переваги магазину: швидка доставка, допомога з вибором, широкий асортимент. В ньому можна придбати викрутки як для дому, так і для професійної майстерні.

Запитання та відповіді

Що краще — окремі викрутки чи набір з бітами?

Для дому зручніше мати класичні викрутки, біти — як доповнення.

Чи обов’язково потрібні ізольовані викрутки?

Так, якщо планується працювати з електричними інструментами, розетками, вимикачами.

Скільки викруток потрібно для дому?

Наборів, в яких від 6 до 12 інструментів, достатньо для більшості побутових задач.