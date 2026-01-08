Інтенсивні снігові опади в Тернополі: скільки техніки чистить місто

Вночі 8 січня в Тернопільській МТГ спостерігалися сильні снігові опади, мороз та ожеледиця на дорогах, що відповідає метеорологічному явищу з жовтим рівнем небезпеки (І рівень). У зв’язку з цим дорожні та комунальні служби міста працювали в посиленому режимі.

Робота спецтехніки та комунальників:

Протягом ночі на вулицях Тернополя працювали 25 одиниць техніки, зокрема 9 піскороскидачів, 2 машини для обробки доріг протиожеледними реагентами та 1 підмітальна машина. Для очищення тротуарів залучено ще 13 одиниць малої техніки.

Також в місті працюють бригади ручного прибирання та чергує техніка для цілодобового обслуговування вулиць і тротуарів.

Рекомендації для тернополян:

Мешканців просять забрати свої автомобілі з центральних вулиць та коригувати маршрути, оскільки спецтехніка продовжить працювати протягом дня на всіх вулицях міста.

Контакти для звернень:

Неналежне прибирання дворів та міжквартальних проїздів можна повідомляти на Viber муніципальної інспекції за номером: +38 073 015 14 81.

При виявленні небезпечних ділянок на дорогах або тротуарах слід звертатися на «Гарячу лінію» мерії: +38067 009 1540.