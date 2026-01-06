Шахрайство під час блекаутів: поліція застерігає жителів Тернопільщини від обману при купівлі генераторів

У зв’язку з масованими ворожими атаками на енергетичні об’єкти та запровадженням жорстких графіків відключень електроенергії, на ринку значно зріс попит на бензинові та дизельні генератори.



Цією ситуацією активно користуються шахраї, які під виглядом продажу дефіцитного обладнання виманюють у громадян значні суми коштів.



Так, до поліції надійшла заява від жителя одного з сіл Тернопільського району, 1995 року народження. Чоловік повідомив, що невідома особа, під приводом продажу дизельного генератора розмістила оголошення на маркетплейсі.



Після спілкування з «продавцем» заявник добровільно перерахував 105 000 гривень на банківський рахунок наданий шахраєм як 100% оплату за товар.



Після отримання коштів зв’язок із продавцем було втрачено, а обіцяний дизельний генератор покупець так і не отримав.



За даним фактом розпочато перевірку, встановлюються особи, причетні до вчинення шахрайських дій.



Поліцейські закликають громадян бути максимально обачними та дотримуватися простих правил безпеки:



– не перераховуйте передоплату незнайомим особам, особливо за товари з оголошень;



– надавайте перевагу післяплаті або особистій зустрічі з продавцем;



– перевіряйте історію акаунта, відгуки та дату реєстрації продавця;



– остерігайтеся занадто вигідних пропозицій і «термінових продажів»;



– не переходьте за сумнівними посиланнями та не повідомляйте реквізити банківських карток.



Якщо ви стали жертвою шахрайства або маєте інформацію про підозрілі оголошення, просимо негайно звертатися до поліції за номером 102.



Ваша пильність допоможе вберегти не лише власні кошти, а й інших громадян.





