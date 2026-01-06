16:38 | 6.01.2026
На війні загинув Сергій Стельмах з Тернопільщини

02 січня 2026 року в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області загинув уродженець Великих Загаєць солдат СТЕЛЬМАХ Сергій Миколайович – механік 2 екіпажу безпілотного літального апарату взводу розвідки та коригування РУБпАК І батальйону ТрО військової частини А****, повідомляють у Великодедеркальській громаді.

Загиблий разом із сім’єю проживав на Житомирщині. Був призваний на службу по мобілізації у травні 2024 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого.

Вічна пам’ять, щана і слава Герою.

