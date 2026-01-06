Проросійського італійця не пустили в Україну і заборонили в’їзд на 3 роки

Сьогодні українські прикордонники відмовили у перетині державного кордону 53-річному громадянину Італії, який мав проросійські погляди та виправдовував збройну агресію рф проти України.

Як стало відомо, ще до прибуття іноземця на кордон Державна прикордонна служба звернула увагу на допис небайдужої громадянки, який швидко став вірусним у соцмережах і був поширений у ЗМІ.

Коли чоловік прибув автобусом у пункт пропуску «Чоп», прикордонники провели повний комплекс заходів прикордонного контролю із залученням інших контролюючих служб.



За результатами перевірки ухвалено рішення про відмову у в’їзді та заборону перетину кордону строком на 3 роки.

«Ми були поінформовані про цього громадянина ще до його прибуття в пункт пропуску. Інформацію, яка поширювалась у соціальних мережах, було враховано. Під час перевірки встановлено, що іноземець виправдовує збройну агресію російської федерації проти України. В межах чинного законодавства ухвалено рішення про відмову у перетині кордону та заборону в’їзду»,



– повідомив в коментарі Віталію Глаголі Андрій Демченко , полковник, прессекретар Державної прикордонної служби України.



Прикордонна служба наголошує: особи, які підтримують або виправдовують агресію рф, не мають і не матимуть права на в’їзд в Україну.