15:44 | 7.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

З перших днів став на захист України, – Тернопільщина втратила захисника Павла Ящищака

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Під час проходження військової служби 5 січня 2026 року помер наш земляк, уродженець села Млинівці — ЯЩИЩАК Павло Мирославович, 1 вересня 1990 року народження, повідомляє зборівський міський голова Руслан Максимів.
Павло Мирославович із перших днів став на захист України, сумлінно виконуючи свій військовий обов’язок. Він був справжнім патріотом і мужнім воїном.
Зборівська міська територіальна громада висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам покійного. Поділяємо ваш біль та разом із вами схиляємо голови у глибокій скорботі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *