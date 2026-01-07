З перших днів став на захист України, – Тернопільщина втратила захисника Павла Ящищака

Під час проходження військової служби 5 січня 2026 року помер наш земляк, уродженець села Млинівці — ЯЩИЩАК Павло Мирославович, 1 вересня 1990 року народження, повідомляє зборівський міський голова Руслан Максимів.

Павло Мирославович із перших днів став на захист України, сумлінно виконуючи свій військовий обов’язок. Він був справжнім патріотом і мужнім воїном.

Зборівська міська територіальна громада висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам покійного. Поділяємо ваш біль та разом із вами схиляємо голови у глибокій скорботі.

