Трагедія на Тернопільщині: 88-річна жінка померла через задимлення свічки

Отруєння чадним газом – причина смерті 88-річної пенсіонерки. Нещасний випадок трапився у селі Дзвиняча 5 січня.

Повідомлення про смерть жінки на спецлінію Лановецького відділення поліції надійшло близько 7 ранку. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

За попередньою інформацією, потерпіла мешкала сама, але поруч проживав її син та невістка. Саме вони помітили дим, який йшов з вікон будинку. Родичі зайшли до приміщення та побачили непритомну маму. Чоловік виніс пенсіонерку з будинку та спробував її реанімувати, але не зміг. Лікарі, які приїхали на виклик, констатували смерть потерпілої.

Родичі кажуть, що загибла освітлювала будинок свічками і, ймовірно, недопалок спричинив задимлення та призвів до смерті.



За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.







