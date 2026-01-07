У Тернополі нетверезий кермувальник спричинив ДТП



Учора, близько 21-ї години, на вулиці Об’їзній сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Toyota.



Патрульні з’ясували, що водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник.



На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.



Під час перевірки документів інспектори встановили відсутність страхового поліса на транспортний засіб, а також виявили у порушника ознаки алкогольного сп’яніння.



🔻 Чоловік пройшов огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,36 проміле.



На кермувальника патрульні склали адміністративні матеріали:

▪️ за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

▪️ за ч. 1 ст. 126 (Відсутність страхового поліса) КУпАП;

▪️ за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.



Наголошуємо, керування у стані сп’яніння — це ризик, який може мати непоправні наслідки ⚠️

