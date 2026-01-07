Псевдовиплати на комунальні послуги: мешканка Тернопільщини втратила майже 64 тисячі гривень

До поліції надійшла заява від жительки одного з міст Тернопільського району 1976 року народження, про те, що вона стала жертвою інтернет-шахрайства.



За словами заявниці, невідома особа під приводом надання нібито державних виплат для оплати комунальних послуг за програмою «Тепла зима» надіслала фішингове посилання.



Перейшовши за ним та ввівши конфіденційні банківські дані, потерпіла втратила грошові кошти в сумі 63 968 гривень, які були списані з її банківської картки.



За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та вживають заходів для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення.



Відомості внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.



Поліція Тернопільщини вкотре застерігає громадян:



• не переходьте за сумнівними посиланнями, отриманими в месенджерах або соціальних мережах;



• не вводьте реквізити банківських карток, CVV-коди чи паролі до інтернет-банкінгу на сторонніх ресурсах;



• перевіряйте інформацію про будь-які «виплати» лише на офіційних сайтах державних установ;



• у разі підозрілих повідомлень негайно звертайтеся до банку та поліції.



Пам’ятайте: жодна державна програма не вимагає введення повних банківських даних через посилання з повідомлень.







Поділіться:









