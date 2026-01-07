На Тернопільщині зникла Інна Сенаторова

Чортківським районним управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується безвісти зникла громадянка:

Сенаторова Інна Вікторівна,

08.01.1970 року народження,

яка проживає одна за адресою: с. Улашківці, Чортківського району, Тернопільської області.

24 грудня 2025 року, у нічну пору доби, жінка залишила домівку та до цього часу не повернулася. Місце її перебування наразі невідоме.

Особливі прикмети: на вигляд 55–60 років, зріст близько 155 см, худорлявої тілобудови, розмір взуття 40–41, волосся темного кольору із сивиною, середньої довжини, шкутильгає на праву ногу, пересувається за допомогою однієї милиці, яку тримає в правій руці.

У разі отримання будь-якої інформації прохання негайно повідомити у Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області за телефонами095-16-16-037,

097-176-96-16 або102

Будь-яка інформація може бути важливою. Просимо громадян не залишатися байдужими.