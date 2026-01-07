На Тернопільщині зникла Інна Сенаторова
Чортківським районним управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується безвісти зникла громадянка:
Сенаторова Інна Вікторівна,
08.01.1970 року народження,
яка проживає одна за адресою: с. Улашківці, Чортківського району, Тернопільської області.
24 грудня 2025 року, у нічну пору доби, жінка залишила домівку та до цього часу не повернулася. Місце її перебування наразі невідоме.
Особливі прикмети: на вигляд 55–60 років, зріст близько 155 см, худорлявої тілобудови, розмір взуття 40–41, волосся темного кольору із сивиною, середньої довжини, шкутильгає на праву ногу, пересувається за допомогою однієї милиці, яку тримає в правій руці.
У разі отримання будь-якої інформації прохання негайно повідомити у Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області за телефонами 095-16-16-037,
097-176-96-16 або 102
Будь-яка інформація може бути важливою. Просимо громадян не залишатися байдужими.