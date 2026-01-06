22:46 | 6.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Від смертельних поранень під час штурмових дій загинув захисник Валерій Довгушка з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
 

Стало відомо про загибель нашого Захисника – Довгушка Валерія Михайловича, 9 листопада 1974 року народження, який тривалий час вважався зниклим безвісти та лише нещодавно був ідентифікований, повідомляють у Вишнівецькій громаді.

Валерій народився в с.Бутин, закінчив місцеву школу. Пізніше доля поєднала його із селом Скварява, що на Львівщині: тут він створив сім’ю, з дружиною Надією виховував двох синів.

Валерій був призваний до лав Збройних Сил України 18 березня 2022 року, проходив службу стрільцем-санітаром механізованого батальйону військової частини А*, у званні молодшого сержанта*.

12 квітня 2025 року в районі села Макіївка Сватівського району Луганської області захисник загинув від смертельних поранень під час штурмових дій з боку ворога.

Зустріч Героя, що повертається на щиті, відбудеться завтра, 07 січня, о 13:30 в м.Золочів Львівської області.
Після прощання на площі кортеж з тілом полеглого захисника вирушить у с. Скварява, де відслужиться Панахида.
08 січня, об 11:00 в с. Скварява в місцевій церкві відслужиться чин похорону.
Для мешканців Вишнівеччини, які планують попрощатися з Героєм-земляком Валерієм Довгушком, чекатиме автобус біля кафе «Буржуйка» 8 січня о 08:00.

Наш земляк до останнього подиху мужньо боронив незалежність, свободу та територіальну цілісність України. Він віддав найдорожче — своє життя — за мирне майбутнє кожного з нас.

У пам’яті громади Валерій назавжди залишиться справжнім патріотом, відданим воїном і Героєм.

Висловлюємо щирі співчуття матері, рідним, близьким, однокласникам та побратимам полеглого Захисника.

Схиляємо голови у глибокій скорботі та із вдячністю вшановуємо його подвиг.

Вічна пам’ять і слава Герою України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *