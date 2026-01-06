Від смертельних поранень під час штурмових дій загинув захисник Валерій Довгушка з Тернопільщини

Стало відомо про загибель нашого Захисника – Довгушка Валерія Михайловича, 9 листопада 1974 року народження, який тривалий час вважався зниклим безвісти та лише нещодавно був ідентифікований, повідомляють у Вишнівецькій громаді.

Валерій народився в с.Бутин, закінчив місцеву школу. Пізніше доля поєднала його із селом Скварява, що на Львівщині: тут він створив сім’ю, з дружиною Надією виховував двох синів.

Валерій був призваний до лав Збройних Сил України 18 березня 2022 року, проходив службу стрільцем-санітаром механізованого батальйону військової частини А*, у званні молодшого сержанта*.

12 квітня 2025 року в районі села Макіївка Сватівського району Луганської області захисник загинув від смертельних поранень під час штурмових дій з боку ворога.