З 1 лютого 2026 року споживачі Вишнівецької ОТГ переходять на обслуговування в Кременецький район

Увага споживачам електричної енергії Вишнівецької ОТГ: змінюється обслуговування електромереж

З 1 лютого 2026 року всі споживачі електричної енергії Вишнівецької об’єднаної територіальної громади (ОТГ) будуть обслуговуватись в Кременецькому районі електромереж.

📍Нове місце обслуговування: вул. О. Лятуринської, 14, м. Кременець, Тернопільська область. Контактний e-mail: krrem@toe.com.ua.

➡️ Споживачам потрібно звертатися до Кременецького району електромереж з усіх питань, пов’язаних з розподілом електричної енергії.

💡 При реєстрації в особистому кабінеті на сайті вибирайте Кременецький район електромереж.

✅ Особові рахунки споживачів залишаються незмінними.