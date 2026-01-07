У Тернополі поліція розшукувала двох сестричок, які пішли з дому

Працівники Тернопільського районного управління поліції оперативно розшукали двох неповнолітніх дівчат, які вважалися безвісти зниклими.



Напередодні до поліції надійшло повідомлення про зникнення сестер – 2011 та 2013 року народження.



За словами заявника, дівчата перебували на тимчасовому влаштуванні та близько півтори години тому вийшли з дому, не повідомивши, куди саме прямують і на який час. Мобільні телефони вони залишили вдома.



Зі слів заявника, раніше діти з дому не зникали, однак траплялися випадки, коли вони виходили без дозволу та поверталися після телефонних дзвінків.



Також повідомлялося, що, ймовірно, дівчата могли перебувати у Парку Національного відродження.



До пошуків дітей поліцейські одразу залучили систему камер відеоспостереження ситуаційного центру ГУНП в Тернопільській області, які вже неодноразово доводили свою ефективність у швидкому розшуку зниклих людей, правопорушників, злочинців та викрадених транспортних засобів.



Усі камери встановлені органами місцевого самоврядування та інтегровані в єдину систему ситуаційного центру.



На сьогодні на території Тернополя та області функціонує 1879 камер, з яких 1548 – оглядові, 244 із функцією розпізнавання номерних знаків транспортних засобів, 38 з можливістю розпізнавання облич, а 49 – з іншим аналітичним функціоналом.



Система постійно вдосконалюється, а кількість камер завдяки територіальним громадам поступово збільшується.



Правоохоронці обстежили паркові зони, прилеглі вулиці та можливі місця перебування дітей. У результаті проведених пошукових заходів поліцейські виявили обох дівчат у Парку Національного відродження.



Неповнолітніх доставили до підрозділу поліції, після чого передали законним представникам. З дітьми та дорослими проведено профілактичну бесіду.



На щастя, жодних протиправних дій щодо них не вчинено, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожувало.



Поліція вкотре закликає батьків та опікунів бути уважними до дозвілля дітей, підтримувати з ними постійний контакт та одразу повідомляти правоохоронців у разі зникнення неповнолітніх – своєчасне звернення значно підвищує шанси на швидкий і благополучний розшук.





