На Тернопільщині під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік

Повідомлення про пожежу у житловому будинку надійшло на спецлінію Лановецького відділення поліції 7 січня о 4:30 від диспетчера ДСНС. Горіла хата у селі Борщівка.



Після того як рятувальники ліквідували пожежу та зайшли до приміщення, то виявили тіло господаря будинку. Вогонь встиг знищити частину перекриття будинку, стелю, меблі та речі домашнього вжитку.



При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 57-річний чоловік мешкав сам. Експерт припускає, що займання трапилося через несправний обігрівач, але остаточна причина нещастя буде відома лише після детального огляду.



За даним фактом працівники поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.



Поліцейські та рятувальники вкотре застерігають громадян бути обережними під час користування обігрівальними приладами: не залишати їх увімкненими без нагляду, перевіряти справність електромережі та дотримуватися правил пожежної безпеки, адже недбалість або несправна техніка можуть призвести до трагічних наслідків.





