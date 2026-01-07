Тернопільська митниця забезпечила майже 9 млрд грн надходжень до державного бюджету та 7,6 млрд грн пільг зі сплати митних платежів

У 2025 році адміністрування митних платежів у Тернопільській митниці відбувалося у тісній взаємодії з бізнесом, який, попри війну, зберіг виробничу активність, відновлював логістичні ланцюги та продовжував працювати.

Саме така співпраця, разом із чіткою організацією митних процедур і професійною роботою колективу митниці, стала підґрунтям для відчутних результатів у наповненні Державного бюджету України.

«За підсумками минулого року до держбюджету адміністровано майже 9 млрд гривень. Порівняно з попереднім роком надходження зросли на 1,2 млрд грн, що свідчить про стабільну динаміку та зважений підхід до митного адміністрування», – зазначив в. о. начальника Тернопільської митниці Юрій Мацібора.

Найбільшу частку надходжень традиційно сформував податок на додану вартість – майже 8 млрд гривень. Мито забезпечило 692 млн грн, акцизний податок – 203 млн грн, ще 8 млн грн надійшло за іншими видами платежів. У середньому щодня до бюджету Тернопільська митниця спрямовувала понад 34 млн гривень.

Вагому роль у формуванні надходжень відіграли товари, необхідні для роботи підприємств і розвитку економіки регіону. Йдеться про трактори, автомобілі, пестициди, полімери етилену та вуглецеву сталь тощо.

Завдяки щоденній фаховій роботі працівників митниці у напрямку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, їх країни походження та класифікаційної роботи до бюджету вдалося додатково залучити 194 млн гривень.

За словами керівника митниці, митне адміністрування охоплювало не лише забезпечення надходжень, а й застосування передбачених законодавством пільгових механізмів, спрямованих на підтримку виробництва, відновлення енергетики та забезпечення пріоритетних потреб держави. У зоні діяльності Тернопільської митниці проведено митні оформлення товарів із наданням пільг зі сплати митних платежів на загальну суму 7,6 млрд грн, що майже утричі перевищує показник 2024 року.

Найбільші обсяги пільгових оформлень стосувалися тютюнової сировини із застосуванням пільги зі сплати акцизного податку – умовно нараховано митних платежів на майже 5 млрд гривень. Значним залишався й обсяг операцій у режимі переробки на митній території України – 1,5 млрд грн, що відображає збереження виробничої активності підприємств.

Окрему частину становили товари для відновлення енергетики – 400 млн грн, а також товари оборонного призначення – 85 млн грн, що відповідає державним пріоритетам воєнного часу. Крім того, у 2025 році здійснено митне оформлення електромобілів із умовним нарахуванням митних платежів на 211 млн грн, а також товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які тимчасово ввозилися на митну територію України з повним умовним звільненням від оподаткування, – 107 млн гривень.

«Колектив митниці чітко усвідомлює свою роль в економічних процесах держави. Водночас значна частина результату залежить від позиції бізнесу, його готовності працювати відкрито, дотримуватися законодавчих норм і бути партнером у спільному процесі. Дякую підприємствам за відповідальний підхід і розраховую на подальшу злагоджену співпрацю, адже саме така щоденна, фахова робота формує національну стійкість і наближає очікуваний для країни результат – перемогу», – підсумував Юрій Мацібора.