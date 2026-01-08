Тернопільщина оголошує «помаранчевий» рівень небезпеки: снігопад і хуртовини на дорогах
Сьогодні, 8 січня, Тернопільська область знаходиться під впливом складних погодних умов. За прогнозами Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, на дорогах області спостерігається ожеледиця, значний снігопад і хуртовина, пориви вітру до 20 м/с. Внаслідок цього оголошено помаранчевий рівень небезпеки.
Дорожні служби працюють у посиленому режимі. На даний момент здійснюється розчищення доріг державного значення, потім будуть розчищати міжобласні, а після цього — дороги, що знаходяться на обслуговуванні комунальних служб.
Рекомендації для мешканців та водіїв:
-
За можливості рекомендується залишатися вдома і утриматися від поїздок транспортом.
-
Водіям слід уникати руху на дорогах, де працює спецтехніка, і прибрати свої автомобілі з маршрутів руху техніки для ефективного прибирання.
-
Власникам приватних будинків та підприємцям рекомендовано організувати своєчасне очищення та посипання прилеглих територій протиожеледними сумішами.
Також звертається увага, що погіршення погодних умов може призвести до ускладнень у роботі комунальних служб, перебоїв в електропостачанні та заторів на дорогах.