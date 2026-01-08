Тернопільщина оголошує «помаранчевий» рівень небезпеки: снігопад і хуртовини на дорогах

Сьогодні, 8 січня, Тернопільська область знаходиться під впливом складних погодних умов. За прогнозами Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, на дорогах області спостерігається ожеледиця, значний снігопад і хуртовина, пориви вітру до 20 м/с. Внаслідок цього оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Дорожні служби працюють у посиленому режимі. На даний момент здійснюється розчищення доріг державного значення, потім будуть розчищати міжобласні, а після цього — дороги, що знаходяться на обслуговуванні комунальних служб.

Рекомендації для мешканців та водіїв:

За можливості рекомендується залишатися вдома і утриматися від поїздок транспортом. Водіям слід уникати руху на дорогах, де працює спецтехніка, і прибрати свої автомобілі з маршрутів руху техніки для ефективного прибирання. Власникам приватних будинків та підприємцям рекомендовано організувати своєчасне очищення та посипання прилеглих територій протиожеледними сумішами.

Також звертається увага, що погіршення погодних умов може призвести до ускладнень у роботі комунальних служб, перебоїв в електропостачанні та заторів на дорогах.