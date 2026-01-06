Павло Ящищак: оператор, який знімав небо і зірки, загинув на фронті

Перші дні нового року принесли сум і біль для тернопільських телеканалів. На Донеччині, у зоні бойових дій, зупинилося серце телеоператора Павла Ящищака.

Про це сповістила директорка телеканалів “Тернопіль 1” та “ІНТБ”, де до війни працював Павло. Олена висловила щире співчуття рідним і колегам: “Павло, ти з перших днів повномасштабного вторгнення став на наш захист, ти був надто щирим і надто вимогливим до усіх, хто тебе оточував… Ти справжній! І нам дуже боляче. Ми не можемо осягнути біль твоїх рідних Надія Ящищак-Калінчук. Для нас немає колишніх…”

Павло Ящищак раніше працював на державному телебаченні і залишив після себе теплі спогади колег.

Валентина Павлишин згадує: “Коли треба було ‘стати невидимим’, щоб людина розкрилася, він це умів як ніхто інший. Завжди бачив картинку, слухав, що говорить людина, і реагував. Ніколи не скаржився. Ні на умови, ні на втому. Неконфліктний, завжди підтримував колег. Після того, як пішов із ТТБ, працював в ОДА. Мав захоплення — любив фотографувати небо, блискавки і зірки. Його знімки були сповнені світла та щирості, як і він сам.”

Олег Павлишин, який був головним телеоператором, додає: “Він жодної зйомки ніколи не запоров, на нього завжди можна було покластися. Був дуже людяний, відповідальний і з часом став одним із найкращих.”

Місце і час прощання буде повідомлено додатково. Щирі співчуття рідним та близьким Павла. Вічна пам’ять Герою…

ПроТе