Частина Тернополя без води через аварію

📢До уваги тернополян! Працівники водоканалу ліквідовують аварійну ситуацію на Фабричній.



Без водопостачання:



🔹вул. Фабрична, 1;

🔹вул. Лозовецька, 3, 13, 18, 20.



🛠Роботи заплановано завершити до 16.00.

