Частина Тернополя без води через аварію
📢До уваги тернополян! Працівники водоканалу ліквідовують аварійну ситуацію на Фабричній.
Без водопостачання:
🔹вул. Фабрична, 1;
🔹вул. Лозовецька, 3, 13, 18, 20.
🛠Роботи заплановано завершити до 16.00.
