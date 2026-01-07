👀У Львові знеструмили частину лікарень і весь комунальний електротранспорт через зміну урядових критеріїв критичності. Після оновлення підходів медзаклади та електротранспорт перевели на звичайні графіки відключень, – повідомив мер міста Андрій Садовий.

‼️З цієї ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.

Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.



Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!



Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком.



З самого ранку намагаюся зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку.

Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.