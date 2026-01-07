Пішов з життя Анатолій Багнюк: педагог і філософ, який залишив великий слід у освіті Кременеччини

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія з глибоким сумом повідомляє про смерть Анатолія Лаврентійовича Багнюка, людини, яка багато років присвятила свою діяльність розвитку освіти та культури в нашому регіоні.

Анатолій Лаврентійович народився 22 жовтня 1944 року в с. Куликів Кременецького району. Після закінчення Кременецької загальноосвітньої школи №1 у 1963 році він продовжив навчання в Київському державному університеті ім. Т.Шевченка, де у 1973 році здобув вищу освіту за спеціальністю «Філософія».

З 1972 року Анатолій Лаврентійович розпочав свою педагогічну діяльність у Кременецькому педагогічному училищі, а згодом у педагогічному коледжі, де обіймав різні посади, включаючи заступника директора та завідувача кафедри філософії. Він був одним із ініціаторів та авторів перетворення педагогічного училища в педагогічний коледж. Багнюк також багато років очолював часопис «Замок», що став важливим інформаційним виданням для громади.

Анатолій Лаврентійович був автором понад 20 навчальних і методичних посібників, зокрема першого в Україні посібника з «Християнської етики», який використовувався в школах. Як депутат Кременецької міської ради двох скликань, він активно працював над розвитком освіти і культури в місті. За свою діяльність він був нагороджений низкою почесних відзнак, включаючи Грамоти Міністерства освіти та науки України та нагрудні знаки «Петро Могила» і «Відмінник освіти України».

Анатолій Лаврентійович залишиться в пам’яті своїх колег і студентів як мудрий наставник, чуйний педагог і добра людина. Вічна йому пам’ять!