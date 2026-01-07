Понад 2,3 млрд грн на потреби війська: надходження військового збору з Тернопільщини зросли в 3,5 раза

Кошти, сплачені у вигляді військового збору, напряму трансформуються у спорядження та ресурси для захисників: сучасні дрони, амуніцію, пальне, боєкомплекти. Саме ці фінансові надходження є надійним тилом для української армії та посилюють обороноздатність держави.

За підсумками 2025 року громадяни та бізнес регіону спрямували до держбюджету 2 млрд 356,1 млн гривень військового збору. Це у 3,5 раза перевищує показник попереднього року та становить приріст майже 1,7 млрд гривень. Таке зростання стало результатом комплексних факторів: оновлення податкових норм, розширення бази платників і, що не менш важливо, відповідальної позиції суспільства.

Податкова служба області висловлює вдячність усім платникам за сумлінність і громадянську позицію. У період випробувань для країни податки – це реальний внесок у безпеку та майбутнє України.