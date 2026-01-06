16:38 | 6.01.2026
До уваги тернополян! Тимчасово без води три будинки на Київській, повідомляє Тернопільводоканал.

Через аварію на водопроводі без води вул. Київська №5, 9, 11.

🛠Роботи планують завершити до 18.00.

