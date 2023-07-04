Купуйте горілку всього в декілька кліків

У сучасному напруженому світі люди рідко мають час відвідувати магазини та купувати товари. З дотриманням протоколів соціального дистанціювання та безпеки, клієнти вважають за краще замовляти продукти онлайн, а не відвідувати магазини. Тому тут на допомогу приходить служба доставки Турбо, яка пропонує, наприклад, купити горілку Київ по максимально вигідним цінам і з доставкою у будь-яку точку міста.

Програма доставки алкоголю на вимогу Turbo— це справжня знахідка. Вона проста у використанні та зручна для споживачів. Ви можете замовляти напої, сидячи при цьому вдома, та не відриваючись від вечірки чи відпочинку з друзями.

Розширення сфери доставки алкоголю в Києві

Послуги доставки алкоголю додому існують уже деякий час, але за останні роки продажі значно зросли. ТепердоставкаТурбо пропонує швидко доставляти алкогольні напої прямо до дверей у будь-який район Києва.

Дослідження показують, що понад чверть споживачів ніколи не купували алкоголь онлайн з доставкою до пандемії. Решта покупців, які і до цього мали такий досвід співпраці з кур’єрськими службами, значно збільшили використання служби доставки за цей час.

Зручність, а потім вартість, були найпоширенішими причинами покупки алкоголю онлайн з доставкою. Більшість учасників також приваблювала онлайн-акція, яка була пов’язана з купівлею більшої кількості алкоголю. На сайті або в додатку Турбо ви можете ознайомитися з доступними акціями.

Крім цього, сервіс пропонує:

Доставку від 15 хвилин ;

Зручний мобільний додаток;

Безкоштовну доставку на суму від 150 грн;

Бонусну систему TurboCoin.

Замовляйте горілку, не виходячи зі своєї зони комфорту. Обирайте онлайн Турбо та вже за чверть години насолоджуйтесь своїми улюбленими напоями.

Переваги доставки горілки кур’єрами Т урбо

У придбанні горілки онлайн та її отриманні від працівників служби доставки Турбо є безліч переваг:

Ви можете купити горілку для себе або подарувати алкогольний напій своїй родині чи знайомим.

Замовляючи онлайн, ви отримуєте більше різноманітних товарів у порівнянні з місцевими підприємствами, які надають лише самовивіз.

Крім того, ви можете знайти свої улюблені напої за конкурентоспроможними цінами разом із мінімальною оплатою за доставку або взагалі без неї (при замовленні на суму від 150 грн).

На сайті компанії чи в її додатку вказані всі ціни на горілку, тому одразу ж будете знати вартість свого замовлення.

З послугами сервісу Турбо у вас більше не буде необхідності проходити великі відстані та відвідувати по декілька магазинів у пошуках улюбленої пляшки горілки. Онлайн процес покупки та доставки безпечний і вимагає лише кілька натискань пальцем.

Обирайте будь-який зручний спосіб оформлення замовлення та вказуйте адресу, куди потрібно доставити товар. Найкраще те, що з компанією Turbo ви навіть можете відстежувати своїх кур’єрів протягом усього процесу доставки або отримувати оновлення за допомогою текстових повідомлень чи сповіщень електронною поштою. Купувати горілку в Києві ще ніколи не було так просто, як з Турбо!