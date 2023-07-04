НАБУ клопотатиме, щоб Михайла Головка та заступників начальника ОВА відсторонили від посад

НАБУ вирішує питання щодо звернення до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення голови Тернопільської обласної ради та двох заступників Тернопільської обласної військової адміністрації від посад. Про це повідомили у відповіді Національного антикорупційного бюро України на інформаційний запит Суспільного.

Також у документі йдеться, що усі підозрювані у вимаганні хабаря внесли застави та вийшли з-під варти 29 червня, наступного дня після судових засідань, на яких їм обирали запобіжні заходи.

Адвокат Віталій Скиба розповів Суспільному, що з юридичної точки зору жодних обмежень на сьогоднішній день Михайло Головко в публічному просторі немає.

“Немає ухвали суду, яка згідно вимог кримінальної справи законодавства, слідства чи прокурора з клопотанням, про відсторонення службової особи від виконання посадових обов’язків чи від посади, яку він займає. На сьогоднішній день є тільки про обрання запобіжного заходу і то альтернативна, тобто, з внесенням застави. Про інші обмеження, арештів і відсторонення немає. Якщо така ухвала суду буде, то посадові особи інші, в тому числі й відділ кадрів обласної ради, зобов’язанні відсторонити, виконати цю ухвалу, добровільно чи примусово, він буде відсторонений, якщо буде клопотання і ухвала суду. На сьогоднішній день по тому, що є з юридичної точки зору жодних обмежень немає”.

Нагадаємо, 26 червня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратуразатримали та повідомили про підозруголові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови обласної військової адміністрації.