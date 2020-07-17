17:06 | 17.07.2020
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В Ланівцях викрали нові дорожні знаки

Irena 0 Views Прокоментуй!

Три дні тому на вході з обох сторін до набережної міського ставу у Ланівцях встановили дорожні знаки 3.1 “Рух заборонено” та 5.33 “Пішохідна зона”.
Сьогодні два з них викрали невідомі.

За даним фактом крадіжки працівнкии Лановецького КПпБ звернулися у поліцію з метою встановлення та покарання особи зловмисника.

Закликаємо усіх мешканців громади, які могли стати свідками цієї ситуації, повідомити про це у Лановецьку міську раду, КПпБ або відділення поліції! Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити порядок!

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