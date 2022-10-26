Купить фрезер для маникюра в Украине: полезные рекомендации

В нейл-индустрии используются инновационные приборы и инструменты, при помощи которых создают профессиональный маникюр/педикюр. Удобным и функциональным по праву считается фрезер, он бывает и для мастеров, и домашнего применения.

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В чем преимущества фрезера?

Фрезер – электроприбор для создания аппаратного маникюра, к основным преимуществам которого относят следующее:

удобное и простое применение;

компактность;

универсальность;

отсутствие вибрации (даже на высоких скоростях вращения);

многофункциональность;

легкость;

надежность и долговечность.

Фрезер оптимально подходит для создания маникюра тем клиенткам, которые отказываются от обрезной процедуры по ряду причин.

При помощи этого функционального прибора можно не только работать с наращенными ногтями, но и чистить, шлифовать, полировать ногтевые пластины.

Как выбрать фрезер для маникюра/педикюра?

Выбирая фрезер для маникюра, следует обращать внимание на такие основные моменты:

надежность производителя (наличие гарантии) и стоимость;

комплектация;

количество насадок;

размеры, вес корпуса и длина ручки;

мощность;

количество оборотов вращения в минуту;

напряжение.

При работе с фрезером необходимо соблюдать простые меры предосторожности. Нельзя допускать перегрев корпуса, при повышении температуры следует выключить электроприбор из сети и подождать пока он остынет.

Также следует регулярно чистить прибор от пыли и загрязнений, разбирая его. Это идеальное приспособление для обработки ногтей с тонкой кутикулой и огрубевшей кожей на боковых валиках.

Что такое гель-лаки?

Инновационный продукт – гель лак для ногтей позволяет создать стойкий и оригинальный маникюр сроком до 4-х недель. В нем сочетаются все преимущества обычного лака и геля, но для сушки необходимо использовать специальную лампу, так как он не сохнет на воздухе.

Это может быть ультрафиолетовая, светодиодная или гибридная лампа, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Выбирая гель-лак, необходимо обратить внимание на цвет, эффект, плотность и текстуру, способ нанесения (одно-, двух- или трехфазная система), объем флакона, надежность бренда и стоимость.

Мастера в салонах используют трехфазную систему нанесения гелевых лаков. Сначала наносится база, затем собственно гель-лак, и на заключительном этапе топ. Правильное выполнение технологии гарантирует качество и стойкий результат.