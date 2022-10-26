Купить фрезер для маникюра в Украине: полезные рекомендации
В нейл-индустрии используются инновационные приборы и инструменты, при помощи которых создают профессиональный маникюр/педикюр. Удобным и функциональным по праву считается фрезер, он бывает и для мастеров, и домашнего применения.
Известный онлайн магазин Naomi24 предлагает купить фрезер для маникюра в Украине по доступной стоимости от надежных мировых брендов. Компания постоянно расширяет ассортимент и предлагает покупателям новинки бьюти-индустрии.
По всем вопросам следует обращаться к консультанту, он поможет подобрать прибор и оформить заказ. Доставка выполняется в кратчайшие сроки проверенным перевозчиком. Оплата товара разными способами, наличными и по безналичному переводу средств.
В чем преимущества фрезера?
Фрезер – электроприбор для создания аппаратного маникюра, к основным преимуществам которого относят следующее:
- удобное и простое применение;
- компактность;
- универсальность;
- отсутствие вибрации (даже на высоких скоростях вращения);
- многофункциональность;
- легкость;
- надежность и долговечность.
Фрезер оптимально подходит для создания маникюра тем клиенткам, которые отказываются от обрезной процедуры по ряду причин.
При помощи этого функционального прибора можно не только работать с наращенными ногтями, но и чистить, шлифовать, полировать ногтевые пластины.
Как выбрать фрезер для маникюра/педикюра?
Выбирая фрезер для маникюра, следует обращать внимание на такие основные моменты:
- надежность производителя (наличие гарантии) и стоимость;
- комплектация;
- количество насадок;
- размеры, вес корпуса и длина ручки;
- мощность;
- количество оборотов вращения в минуту;
- напряжение.
При работе с фрезером необходимо соблюдать простые меры предосторожности. Нельзя допускать перегрев корпуса, при повышении температуры следует выключить электроприбор из сети и подождать пока он остынет.
Также следует регулярно чистить прибор от пыли и загрязнений, разбирая его. Это идеальное приспособление для обработки ногтей с тонкой кутикулой и огрубевшей кожей на боковых валиках.
Что такое гель-лаки?
Инновационный продукт – гель лак для ногтей позволяет создать стойкий и оригинальный маникюр сроком до 4-х недель. В нем сочетаются все преимущества обычного лака и геля, но для сушки необходимо использовать специальную лампу, так как он не сохнет на воздухе.
Это может быть ультрафиолетовая, светодиодная или гибридная лампа, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Выбирая гель-лак, необходимо обратить внимание на цвет, эффект, плотность и текстуру, способ нанесения (одно-, двух- или трехфазная система), объем флакона, надежность бренда и стоимость.
Мастера в салонах используют трехфазную систему нанесения гелевых лаков. Сначала наносится база, затем собственно гель-лак, и на заключительном этапе топ. Правильное выполнение технологии гарантирует качество и стойкий результат.