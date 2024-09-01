22:21 | 2.09.2024
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2 вересня відключатимуть світло на Тернопільщині. Графік

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 У понеділок, 2 вересня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
### 1 черга
– 02:00-05:00
– 16:00-19:00

### 2 черга
– 05:00-08:00
– 18:00-21:00

### 3 черга
– 08:00-10:00
– 19:00-22:00

### 4 черга
– 10:00-12:00
– 21:00-24:00

### 5 черга
– 12:00-15:00
– 22:00-24:00

### 6 черга
– 00:00-02:00
– 15:00-18:00

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