2 вересня відключатимуть світло на Тернопільщині. Графік

У понеділок, 2 вересня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень



Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

### 1 черга

– 02:00-05:00

– 16:00-19:00



### 2 черга

– 05:00-08:00

– 18:00-21:00



### 3 черга

– 08:00-10:00

– 19:00-22:00



### 4 черга

– 10:00-12:00

– 21:00-24:00



### 5 черга

– 12:00-15:00

– 22:00-24:00



### 6 черга

– 00:00-02:00

– 15:00-18:00

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