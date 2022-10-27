Спрогнозувати, коли виникне потреба та скільки триватиме відключення електроенергії, неможливо

Аварійні відключення від електропостачання груп користувачів відбуваються в автоматизованому режимі. Вимкнення здійснює НЕК “Укренерго”, яка контролює збалансованість роботи мережі країни.

При критичних показниках в оперативному режимі відбувається припинення постачання електроенергії на конкретних лініях.

Спрогнозувати, коли виникне потреба та скільки триватиме відключення, неможливо. Власне тому, мова йде не про планове, а про аварійне припинення електропостачання.

Протягом доби Тернопільщина споживає в середньому 220 мВт електроенергії. 25 жовтня області був доведений показник у 43 мВт, що становить менше ¼ добового споживання.

Від постачання відімкнені не тільки житловий фонд, а й підприємства.

Частина з них переведена у нічний режим роботи – з 24 до 5 год ранку. Саме у цей період в країні є профіцит електроенергії.