Лицензионная парфюмерия: о преимуществах и особенностях рассказывает Optparfum

Парфюмерия является неотъемлемой частью стильного образа. При этом использование известных брендовых ароматов поможет подчеркнуть изысканный вкус и придать образу привлекательности. Брендовые ароматы, как и одежда, придают особого статуса владельцу, поэтому так популярны. Учитывая высокую стоимость на оригинальную парфюмерию, производители выпускают лицензионные духи по оригинальным формулам. Отличием такого парфюма является меньшая стойкость, поэтому такой вариант может быть отличной альтернативой оригинальным духам, если есть потребность сократить расходы на покупку.

Что такое лицензионный парфюм

Оригинальная парфюмерия выпускается брендом, который является создателем аромата. Такие духи отличаются высокой концентрацией и стойкостью. При этом стоимость таких духов достаточно высокая, поэтому они часто недоступны для покупателей масс маркета. Для расширения аудитории оригинальные бренды заключают договора с другими предприятиями, которые по лицензии выпускают парфюм данного бренда. При этом сохраняется оригинальная формула, так как это контролируется условиями партнерства.

Среди преимуществ покупки лицензионной парфюмерии стоит выделить:

доступную стоимость;

соответствие формуле оригинала, поэтому после нанесения аромата на кожу практически не возможно определить лицензию;

практически идентичная упаковка, имеющая незначительные отличия.

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Как выбирать духи мужчине

Если вы ищете на подарок брендовые духи мужские подробнее тут описаны самые популярные ароматы, которые подойдут для делового, спортивного, романтичного или повседневного образа. Выбор парфюмерии для подарка может быть достаточно сложным, если вы мало знаете человека. Такие подарки уместны в случае, если это достаточно близкий мужчина, характер и предпочтения в ароматах вам знакомы.

В зависимости от ситуации нужно выбирать соответсвующий настроению парфюм:

для торжественных мероприятий, свидания и праздничных важных событий подойдут яркие благородные ароматы;

для деловой встречи и работы в офисе стоит использовать легкие, едва ощутимые ароматы;

для активного дня и занятий спортом лучшим вариантом будет сочетание свежих цитрусовых и акватических запахов.

На сайте компании Optparfum представлен большой выбор лицензионной парфюмерии и тестеров, что позволяет при невысоких затратах приобрести духи любимых торговых марок. Кроме того, отличным дополнением к духам станет новая косметика, ассортимент которой регулярно пополняется хитовыми новинками.