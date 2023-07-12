Суд виправдав головного архітектора Тернополя, якого звинувачували незаконному відведенні землі вартістю понад 1,3 млн грн

Посадовцю Тернопільської міської ради Василю Бесазі у березні 2021 року оголосили підозру за зловживання владою або службовим становищем, за які йому загрожувало до 6 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.

Згодом справу перекваліфікували на «Службову недбалість», санкція передбачає до 5 років тюрми. Змінили обвинувачення у травні 2021 року — детектив НАБУ за погодженням із прокурором САП.

Чи буде апеляція на виправдальний вирок, дізнались «20 хвилин».

5 липня 2023 року Тернопільський міськрайсуд визнав невинуватим і виправдав головного архітектора Тернополя Василя Бесагу, якому інкримінували службову недбалість. Як йдеться у вироку суду «за відсутності в його діях складу вказаного кримінального правопорушення».

Посадовцю міської ради Василю Бесазі, нагадаємо, у березні 2021 року оголосили підозру за зловживання владою або службовим становищем, за які йому загрожувало до 6 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.

Згодом справу перекваліфікували на «Службову недбалість», санкція передбачає до 5 років тюрми. Змінили обвинувачення у травні 2021 року — детектив НАБУ за погодженням із прокурором САП.

Через службову недбалість погодив незаконне відведення землі вартістю понад 1,3 млн грн – у міськрайонному суді в жовтні 2021 року розпочались слухання у справі головного архітектора Тернополя Василя Бесаги.

Розслідування проводили САП і НАБУ

— Розслідуванням встановлено, що чиновник, перебуваючи на посаді в Тернопільській міській раді, внаслідок недбалого ставлення до виконання своїх службових обов’язків, погодив проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки вартістю понад 1,3 млн грн для будівництва та обслуговування житлового індивідуального будинку, господарських будівель і споруд, — повідомила тоді речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Гурецька. — Через протиправні дії службової особи порушено вимоги Генерального плану, Плану зонування території м. Тернополя, іншої дозвільної містобудівної документації.

Василь Бесага, нагадаємо, від лютого 2011 року – начальник управління містобудування та архітектури – головний архітектор міста Тернопільської міської ради. Ще тоді він публічно пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб Тернопіль, відповідно до діючого Генплану, ставав максимально комфортним для проживання міста. Саме під його керівництвом була розроблена містобудівна документація Тернополя та створені так звані «червоні лінії». Це лінії меж забудови та інженерно-транспортної інфраструктури. Такі плани розробили для магістральних та житлових вулиць Тернополя, а також обмежили червоними лініями майдани та сквери.

Не раз потрапляв в епіцентр скандалів

За часів роботи попередньої каденції Бесагу не раз хотіли відправити у відставку депутати. Головного архітектора Тернополя неодноразово звинувачували у недотриманні будівельних норм, незаконних забудовах, зокрема на Привокзальному Майдані. Гучним став і скандал з неестетичним перефарбуванням частини приміщення на вул. Січових Стрільців у яскравий брудно-рожевий колір.

Початок розслідування щодо службової недбалості прокоментували на офіційному сайті міськради. Заголовок: «Публікація обласної прокуратури щодо посадової особи Тернопільської міської ради суперечить засадам чинного законодавства».

— На сайті Тернопільської обласної прокуратури була розміщена публікація щодо посадової особи органу місцевого самоврядування та питання відведення земельної ділянки, — йдеться у повідомленні міськради. — Зазначаємо, що дана публікація прокуратури не ґрунтується на принципах регулювання земельних відносин та суперечить засадам реалізації посадовими особами місцевого самоврядування функцій відповідно до чинного законодавства.

«Адже питання погодження відведення земельних ділянок не віднесено до повноважень посадових осіб місцевого самоврядування. А це спростовує твердження прокуратури про наявність можливих протиправних дій, зловживань чи використання службового становища такими посадовими особами та, відповідно, підстав провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні», — йшлось у повідомленні.

— Усі рішення, що стосуються відведення земельних ділянок, приймаються не одноосібно посадовою особою, а розглядаються сесійно на пленарному засіданні міської ради та вирішуються за результатами відкритого голосування, — повідомили на сайті міськради. — Посадові особи повинні виконувати всі прийняті сесійні рішення, відтак їх дії не можуть містити ознак зловживання владою чи службовим становищем.

На сайті міськради тоді запевняли, що «сторона обвинувачення в кінцевому результаті дійде до висновку, а суд встановить відсутність в діянні посадової особи складу кримінального правопорушення, що стане законною підставою для закриття кримінального провадження відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України».

Згідно з обвинуваченням, внаслідок службової недбалості посадовця незаконно вибула з володіння територіальної громади міста земельна ділянка, що на вул. Живова, в приватну власність, повідомили у прокуратурі.

Вирок Тернопільського міськрайсуду може бути оскаржений впродовж місяця до Тернопільського апеляційного суду.

— Прокурором готується апеляційна скарга на вказаний вирок, — повідомив «20 хвилин» перший заступник прокурора області Олександр Божко.

Юридична довідка

Кримінальний кодекс України

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, – карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 367. Службова недбалість

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, – карається штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, – карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Ірина Белякова



