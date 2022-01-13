Майбутнє мікропозик у світі фінтеху — особливості оформлення кредитів онлайн у 2022

Онлайн-кредитування — як і раніше одна з найпопулярніших послуг, що розвиваються, попри обмеження регулятора. Так, закон про ненарахування пені та штрафів у період карантину діє з 2020 року, і з кожним новим етапом Нацбанк додає додаткові умови перебування МФО на ринку. Деякі мікрофінансові компанії не витримали навантаження з боку НБУ, а також жорсткої конкуренції та залишили ринок. Проте найбільші організації продовжують свою діяльність і навіть залучають більше клієнтів, отримують престижні нагороди та модернізують свій продукт під запити користувачів.

Як технології будуть використовувати кредитні компанії у 2022 році?

Вбудований банкінг, при якому банківські операції здійснюються не у відділенні банку, а на вебсайті або в мобільному додатку, почав набирати обертів у 2020-2021 рр. та, ймовірно, продовжить набирати обертів у 2022.

Банки та інші постачальники фінансових послуг намагатимуться пропонувати продукти споживачам саме у той момент, коли вони найбільш корисні. Це може включати пропозицію іпотечних кредитів, коли хтось купує новий будинок в інтернеті, і надання особистих кредитів через підрядників по дому, лікарів, ветеринарів та юристів. Це можуть бути підприємства, які отримують банківські рахунки через своє бухгалтерське програмне забезпечення.

Фінансові установи краще оброблятимуть персоналізовану інформацію

Банки активізують зусилля з адаптації своїх повідомлень та уточнення рекомендацій відповідно до індивідуальних потреб клієнтів. Дослідження, проведене у травні технологічною консалтинговою компанією Capco, показало, що 72% із 1008 респондентів оцінили персоналізацію як «дуже важливу» для них. Мікрофінансові установи видають цілодобові кредити онлайн.

Атер Вільямс, голова відділу стратегії, цифрових технологій та інновацій у Wells Fargo, передбачив, що банки будуть використовувати особисту інформацію, якою діляться клієнти, штучний інтелект та машинне навчання для створення гіперперсоналізованих вражень, таких як оповіщення про потенційну нестачу коштів на їхніх рахунках на основі історії транзакцій.

First Foundation, установа з активами в 7,7 мільярда доларів у Далласі, нещодавно запустила програму з платформою фінансових даних. FFB Mobile об’єднає всі облікові записи користувачів у всіх фінансових установах та запропонує персоналізовану інформацію, наприклад, прогнозування овердрафтів до того, як вони відбудуться.

Компанії будуть підтримувати розпізнавання облич

Концепція селфі — або розпізнавання облич — значно просунеться у технології авторизації фінансових послуг у 2022 році. Наприклад, в Україні цю технологію використовує CreditPlus при верифікації користувача.

Банки, швидше за все, не поспішають із розпізнаванням облич як процес автентифікації для переказу грошей або здійснення платежів. Вони почнуть з транзакцій з низьким рівнем ризику, таких як запити балансу та інші інформаційні запити. Рух грошей буде кроком у майбутньому, оскільки технології покращуються, а користувачі та фінансові установи стають зручнішими з ними.

Як взяти кредит онлайн на картку?

Приєднатися до майбутнього та оцінити його переваги можна вже зараз, оскільки мікрофінансові організації є представниками інноваційних фінансових технологій. Завдяки спрощенню всіх процесів оформлення та отримання кредитів онлайн кожен користувач витрачає мінімум часу на подачу заявки, перевірку та очікування. Щоб отримати мікрозайм, потрібно виконати три прості дії: