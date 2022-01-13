Рекомендації, яких варто дотримуватись при виборі штор

Правильно підібрані штори допомагають створити затишок в будинку. За допомогою цього елементу інтер’єру можна зробити кімнату візуально ширшою та світлою. Якщо ви бажаєте, щоб ваш інтер’єр став привабливішим, можете замовити на сайті https://jakkard.com.ua/ якісні штори та гардини у Львові. Працюючи по всій Україні, компанія «Jakkard» допомагає створювати комфорт у будинку кожному бажаючому.

При виборі штор не варто керуватися лише власними уподобаннями. Якщо ви бажаєте підібрати варіант, який гармонійно впишеться в інтер’єр, важливо врахувати низку факторів, а саме:

колір;

матеріал;

фактуру виробу;

дизайн помешкання.

1. Поєднання штор з інтер’єром

Існує думка, що штори слід підбирати під шпалери. Але правильніше, щоб вони поєднувалися з меблями за стилем, кольором та декоративною характеристикою матеріалу. Безпрограшний варіант — однотонні штори. Їх краще вибирати на тон темніше або світліше оббивки м’яких меблів.

Сучасні тенденції дозволяють використовувати штори, які контрастують з меблями. Але й у цьому випадку існують деякі правила поєднання кольорів. Варто враховувати, що до синіх та коричневих відтінків підійдуть штори бежевого або пісочного кольору, а до золотистих — бірюзові.

2. Монохромний та поліхромний інтер’єр

Якщо інтер’єр за кольоровим рішенням досить різноманітний, то вибирайте штори під тон стін або відтінок, який переважає в кімнаті. У невеликому приміщенні краще не експериментувати з різними фактурами та кольорами — це буде виглядати непривабливо.

Для однотонної квартири підійдуть штори з простим малюнком або двокольорові. Важливо, щоб вони виділяли вікно на фоні шпалер та меблів, а не здавались їх продовженням.

3. Акцентування вікна

Правильно підібрані штори допоможуть приховати можливі недоліки інтер’єру. Щоб виділити вікно, можна повісити яскраві штори з виразним малюнком або принтом. А щоб вони гармонійно поєднувались з іншими елементами в кімнаті, можна з тієї ж тканини пошити скатертину, декоративні подушки, оббивку для пуфу.

Навіть дорогі та красиві штори можуть не вписатися в загальний вигляд кімнати, підкреслити недоліки планування приміщення, якщо вони будуть підібрані неправильно. Замовляючи штори на jakkard.com.ua, ви можете безкоштовно замовити виїзд дизайнера. Він допоможе підібрати красиві штори, що зроблять інтер’єр вашого помешкання вишуканим.