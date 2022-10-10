Нові можливості смартфону iPhone 13

Незважаючи на появу нових моделей телефонів, старі пропозиції все одно залишаються актуальними та затребуваними серед покупців. Досі чудовим інструментом для вирішення різних завдань буде смартфон iPhone 13, за допомогою якого вдасться не тільки дзвонити, але й додатково створювати найвищу якість фотографії.

Перед покупкою необхідно ознайомитися з детальними технічними характеристиками та параметрами, вивчити обсяг вбудованої та оперативної пам’яті. Вибираючи iphone 13 необхідно орієнтуватися на ці параметри, щоб відчути максимальну користь від гаджета. За бажанням завжди можна придбати покращені версії iPhone 13 Pro і Pro Max.

Ключові характеристики

Об’єм вбудованої пам’яті запропонований у трьох варіантах:

128 ГБ;

256 ГБ;

512 ГБ.

У моделях iPhone 13 Pro та Pro Max пропонується сховище об’ємом 1 Тб.

Наявність дисплея Super Retina XDR гарантує відмінну контрастність та передачу кольору. Діагональ розміром 6,1 дюйми. Збільшення яскравості дозволить краще сприймати інформацію, якщо доведеться скористатися телефоном на яскравому сонці. OLED-матриця створює ідеальне поєднання відтінків, забезпечуючи глибину чорного кольору.

Параметри камери

Об’єктиви камери зазнали істотних змін та появу нових доповнень. Система із двох камер доповнюється збільшеною матрицею. Ширококутний об’єктив здатний вловити на 47% більше світла, ніж попередні моделі. Завдяки цій характеристиці підвищується якість зйомки у приміщеннях із недостатнім освітленням.

Декілька режимів дозволяють створювати барвисті фотографії. Завдяки режиму Smart HDR 4 можна розпізнати до чотирьох людей у ​​кадрі, а сприяє цьому інтелектуальна система. Крім того, для кожної людини задається відповідний тон шкіри.

Навіть у готовій фотографії можна змінити різкість за допомогою механізму редагування. За фактом зйомки зображення зберігатиметься в прогресивному форматі HDR Dolby Vision, гарантуючи широкий динамічний діапазон.

Зовнішнє виконання

Кольори корпусу можуть бути різними. Виробники пропонує:

чорний;

білий;

рожевий;

синій;

червоний.

Застосування скла Ceramic Shield для захисту є гарантом протидії подряпинам та сколам. Крім того смартфон захищений стандартом класу IP68, що виключає вплив пилу, вологи та бруду. Гарантується працездатність пристрою навіть на глибині 1 метр. Додатковий захист можливий за допомогою спеціальних чохлів, що додатково створює багатофункціональність.