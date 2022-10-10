07:34 | 11.10.2022
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Через обстріли було знеструмлено 2/3 населених пунктів Тернопільщини

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Сьогодні впродовж кількох годин росія вела цілеспрямований обстріл об’єктів критичної інфраструктури нашої країни.

Внаслідок пошкодження частини об’єктів у сусідніх областях, було знеструмлено 2/3 населених пунктів Тернопільщини. Про це повідомляє Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
  •  Однак, впродовж двох годин нам вдалося відновити електропостачання у більшості громад. Відповідні служби продовжують роботу.
Частина шкіл області сьогодні не розпочинали навчальний процес через повітряну тривогу.
Рішення щодо поновлення очного навчального процесу у наступного тижня буде прийматися в залежності від ситуації в області та країні.
Заклади охорони здоров’я продовжують надавати усю необхідну допомогу. У лікарнях встановлено генератори, які забезпечують роботу обладнання у разі відключення електроенергії.
Громадський транспорт працює у звичному режимі. Відновлено рух у всіх напрямках.
  • Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Візьміть в укриття документи, теплі речі та їжу. Зарядіть електронні пристрої, – просить Володимир Труш.

Тримаймося!

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