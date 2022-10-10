Через обстріли було знеструмлено 2/3 населених пунктів Тернопільщини

Сьогодні впродовж кількох годин росія вела цілеспрямований обстріл об’єктів критичної інфраструктури нашої країни.

Внаслідок пошкодження частини об’єктів у сусідніх областях, було знеструмлено 2/3 населених пунктів Тернопільщини. Про це повідомляє Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Однак, впродовж двох годин нам вдалося відновити електропостачання у більшості громад. Відповідні служби продовжують роботу.

Частина шкіл області сьогодні не розпочинали навчальний процес через повітряну тривогу.

Рішення щодо поновлення очного навчального процесу у наступного тижня буде прийматися в залежності від ситуації в області та країні.

Заклади охорони здоров’я продовжують надавати усю необхідну допомогу. У лікарнях встановлено генератори, які забезпечують роботу обладнання у разі відключення електроенергії.

Громадський транспорт працює у звичному режимі. Відновлено рух у всіх напрямках.

Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Візьміть в укриття документи, теплі речі та їжу. Зарядіть електронні пристрої, – просить Володимир Труш.

Тримаймося!