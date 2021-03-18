Ошейник от блох для котов — необходимая защита для вашего любимца

Для чего нужен ошейник

Блохи и клещи — это настолько большая угроза, что игнорировать ее очень неразумно. Ваш кот становится уязвим для их нападения, как только выйдет из дома. Места для обитания блох и клещей — это не обязательно заброшенные пустыри и подвалы. Насекомые-паразиты могут прятаться где угодно, например, в таких местах, как:

сад возле вашего дома;

любимый парк;

обычный травяной газон.

Паразиты попытаются напасть на вашего питомца сразу же, как только почувствуют такую возможность. Ошейник от кошачьих блох может предотвратить их атаки.

Специальные антипаразитарные ошейники одевают на котов на 3 месяца (срок зависит от производителя). Их действие начинается после первого надевания. Просто нужно не забывать вовремя менять ошейник от блох, чтобы кот все время был защищен от паразитов.

Чем опасны паразиты

Не стоит недооценивать опасность паразитов. Ваше животное не только будет чесаться и испытывать трудности с гигиеной. Множеству опасностей подвергнутся его здоровье и жизнь. Без надлежащей защиты кот никогда не сможет чувствовать себя в полной безопасности. Специальный ошейник от клещей и блох является надежной защитой, так как соединения, содержащиеся в нем, действуют отпугивающие на паразитов, а также могут их уничтожать. Однако при этом они не причинят вреда вашему питомцу. Качественный ошейник от блох совершенно безопасен для вашего кота.

Если вы не намерены проводить свое время у ветеринара, а хотите, чтобы ваш кот был здоровым и счастливым, и вы могли играть с ним и гладить его, не беспокоясь за его или свое здоровье, то ваш выбор — ошейник от блох для котов, который защитит вашего питомца от нападения коварных и разносящих болезни насекомых.

Лучший ошейник от блох и клещей

Каким должен быть кошачий ошейник, чтобы он лучше всего выполнял свои функции?

Прежде всего, он должен соответствовать размеру шеи вашего кота. Ошейник для котят не обязательно подойдет для взрослого животного. Аналогичная ситуация возникает и в противоположной ситуации. Кроме того, котенку может навредить ошейник, не адаптированный к его возрасту и крохотным размерам. Возраст и размер вашего кота, безусловно, являются наиболее важными критериями, которым необходимо следовать.

Не ориентируйтесь исключительно на цену. Самый дорогой ошейник от блох не обязательно будет наиболее качественным.

Наилучший ошейник от блох и клещей — тот, который безжалостен к ним, но никоим образом не причинит вреда вашему питомцу. Вот почему так хорошо зарекомендовали себя натуральные эфирные масла. Для паразитов такой ошейник смертоносный и отпугивающий, но ваш кот будет к нему совершенно безразличен.