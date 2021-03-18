Фермерське господарство «ГАДЗ» розширює ринок збуту яблучних чипсів

ФГ «ГАДЗ» продовжує розширювати виробництво та освоювати нові ринки збуту в Західній Україні.

Так, нещодавно господарство підписало договір з ексклюзивним дистриб’ютором на території Рівненської області.

На Тернопільщині продукцію ФГ «ГАДЗ» можна придбати у мережах магазинів «Смаколик», «Торба», «Фрукти та овочі», «Європа» та інших роздрібних точках.

Наразі лінійка сухофруктів представлена у трьох смаках та двох видах упаковки (крафт, біла): чипси яблучні солодкі; чипси яблучні оригінальні; чипси яблучні з кислинкою.

«ГАДЗ» планує розширювати лінійку смаків, а також запускати лінію з виготовлення пюре, джемів та соків.

Чипси ФГ «ГАДЗ» позиціонуються як інноваційний, натуральний, смачний, корисний та поживний продукт. Вони є альтернативою традиційним чипсам з картоплі, не містять консервантів, барвників та канцерогенів, що утворюються в процесі смаження, є низькокалорійними.

Компанія Фермерське господарство «ГАДЗ» планує реалізацію цієї продукції в національних та регіональних мережах магазинів України, розвиток дистриб’юції на території країни та за її межами, зокрема в Польщі, Угорщині.