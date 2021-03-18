Несправедливо поділили:  яким чином на Тернопіллі розподіляють мільйони від фонду регіонального розвитку?

Днями комісія при Мінрегіоні погодила фінансування проєктів, які запропонувала комісія від Тернопільщини. Кошти державного фонду регіонального розвитку у 2021 році буде спрямовано на реалізацію наступних проєктів:

– Будівництво спортивного комплексу по вул. І. Франка, 8 в м. Бережани Тернопільської області – 23 млн гривень;

– Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою “Водна арена Тернопіль” в м. Тернопіль та на території Тернопільського району – 15,7 млн гривень;

– Будівництво загальноосвітньої школи І ступеня з дошкільним закладом на вул. Пасічна, 9 в селі Підгороднє Тернопільського району Тернопільської області – 9,5 млн гривень;

– Будівництво дощового колектора по вул. Галицькій в м. Тернопіль – 9 млн гривень;

– Будівництво сільського стадіону по вул. Горішній в с. Трибухівці Бучацького району Тернопільської області – 8,6 млн гривень;

– Капітальний ремонт з заходами енергозбереження та енергоефективності в навчальному корпусі № 2, Державного навчального закладу “Хоросківський професійний сільськогосподарський ліцей” в м. Хорстків Тернопільської області – 6,5 млн гривень;

– Реконструкція каналізаційної мережі м. Монастириська Тернопільської області – 5,9 млн гривень;

– Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту Чортківської школи І-ІІІ ступенів № 7 Чортківської міської ради Тернопільської області по вул. Тараса Шевченка, 25 в м. Чортків, Тернопільська обл – 5,1 млн гривень.

Після того, як дані розподілу коштів були оприлюднені до відповідної тернопільської комісії виникло, як мінімум, два гострих запитання.

По-перше, як так сталося, що кошти розподілені нерівномірно по області? Адже розподіл цей, м’яко кажучи, не дуже пропорційний:

№ 163 (м. Тернопіль, мажоритарник — Андрій Богданець) — 24,7 млн грн.

№ 164 (Північ, «мажоритарник» — Ігор Василів) — 0 грн.

№ 165 (Захід, «мажоритарник» — Іван Чайківський) — 32,5 млн грн.

№ 166 (Центр, «мажоритарник» — Микола Люшняк) — 21 млн грн.

№ 167 (Південь, «мажоритарник» — Володимир Гевко) — 5,1 млн грн.

Погодьтеся, коли на один округ виділяють майже півсотні мільйонів, а на інший жодної (!) гривні, то ситуація не дуже зрозуміла. Є й питання до роботи окремих нардепів…

Інше запитання — чому немає принципу спадкоємності проєктів, які вже розпочаті у минулі роки і потребують завершення? Натомість розпочинають будівництво чи капітальний ремонт нових об’єктів. До об’єктів, до яких у минулі роки було вкладено чимало коштів належать, наприклад, реабілітаційний центр для учасників АТО в Більче-Золотому, Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації на вул. Сахарова,2 чи дуже необхідна школа у Великій Березовиці. І таких об’єктів в області чимало. Нині про них наче забули, але логічно і значно ефективніше було б спочатку завершити їх…