Особенности доставки товаров из Китая по морю

Если вы заказываете товары из Китая, то у вас есть несколько вариантов их доставки в Украину. Один из маршрутов — морской. Как и у любого другого вида транспорта, у морского есть свои достоинства и недостатки. Поэтому стоит скорректировать способ перевозки грузов под свои нужды и возможности. Cargo обеспечивает доставку грузов из Турции и Китая в Украину всеми видами транспорта. Но почему стоит выбрать морские контейнерные перевозки?

Конкурентоспособная цена

Если говорить о преимуществах морского транспорта, то важнейшим из них является ценовая конкурентоспособность. Затраты действительно очень низкие, по сравнению с воздушным или железнодорожным транспортом. В последние годы импорт из Китая морским транспортом стал чрезвычайно доступным финансово. Конечно, он зависит, в том числе, от следующих факторов:

количество и тип перевозимых товаров;

вес;

объем;

место погрузки.

При этом перевозка товара морем является самым дешевым вариантом.

Чтобы максимально снизить затраты, стоит использовать сборные перевозки, когда товары из нескольких заказов объединяются в один коллективный транспорт. Затраты получаются ниже, чем при контейнерных перевозках. Стоимость зависит от времени транспортировки: чем быстрее произойдет доставка, тем больше вы должны заплатить. А низкие цены на фрахт, несомненно, являются большим преимуществом морского транспорта, поэтому если вы не против чуть более длительного времени ожидания, то можете с успехом воспользоваться этой опцией.

Огромная грузоподъемность и отсутствие ограничений по весу

Есть два способа отправить товар морем.

Морские контейнерные перевозки (FCL). Сборные грузы (LCL).

FCL, или полная загрузка контейнера, означает транспортировку товаров в отдельных контейнерах, не содержащих никакой другой продукции. В этом случае плата взимается за весь контейнер — независимо от того, заполнен он или нет.

При использовании LCL продукция будет доставлена многим получателям, а не только одному. Благодаря этому можно перевозить как небольшие заказы, так и очень большие количества товаров практически без ограничений по весу, что является несомненным преимуществом морского транспорта. Это позволяет перевозить даже большое количество контейнеров, заполненных продукцией, за один рейс судна, что делает морские перевозки из Китая очень популярными как среди подрядчиков, так и грузоотправителей.