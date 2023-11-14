З чим їдять суші: що подавати до цієї страви?

Важко знайти людину, яка хоч раз у своєму житті не поласувала б такою смачною японською стравою, як суші. Є такі, кому вони не сподобались, але більшість, ми впевнені, просто у захваті від такої неперевершеної страви. І готові їсти суші хоч кожного дня. Тим паче, що це дуже легко зробити з доставкою суші в Хмельницькому від Pronto Sushi. І коли улюблена страва вже на столі, то виникає цілком очевидне питання: з чим подавати суші? А відповідь нижче.

Яка основна функція соєвого соусу – навіщо його подають до суші?

Ми настільки звикли, що соєвий соус обов’язково подають до суші та ролів, що навіть не замислюємося над питанням: а звідки пішла ця традиція? Те, що японці вважаються нацією довгожителів – відомий всім факт. Відповідно, кожен продукт, який вони використовують, повинен бути наділений корисними властивостями. Так і соєвий соус. Він не тільки замінив японцям сіль, а ще має ряд таких корисностей.

Покращує процес травлення.

Цілюще впливає на кровообіг.

Містить антиоксиданти – профілактика онкологічних захворювань.

Покращує роботу судин.

Вживання соєвого соусу жінками у період менопаузи, допомагає зменшити неприємні симптоми, пов’язані з цим станом – приливи, болі в суглобах.

Коли ви їсте суші, то ідеально буде просто злегка торкнутися соєвого соусу шматочком суші тією стороною, де знаходиться риба. Рис має консистенцію губки. І якщо він опиниться у соусі, то візьме на себе багато рідини. А це просто переб’є смак суші, до того ж рол може просто розвалитися.

Яку функцію виконує маринований імбир?

Ми звикли сприймати імбир як одну зі спецій для покращення смакових якостей суші. І дійсно, цей коренеплід з гостро-солодко-кислим смаком, може сприйматися як окрема закуска. Але виявляється, що все навпаки.

Вживання імбиру дозволяє позбутися попереднього смаку. Ваша ротова порожнина очищується і ви готові до нової гами смаків. До того ж регулярне вживання імбиру допомагає шлунку позбутися бактерій, запалення, покращує травлення.

Васабі – в чому користь?

А ви знали, що васабі покращують нюх, впливаючи на певні рецептори? Тож це не тільки спеція. Васабі має особливість загострити ваш нюх, і ви будете готові до сприймання різноманітних відчуттів, які відчуєте протягом усієї трапези. Загалом цієї спеції потрібно зовсім небагато. Ну і про корисні властивості васабі. Ця спеція має сильний антибактеріальний ефект. Люди, які полюбляють суші з сирою рибою, знають про цю властивість тому і використовують його.

Тож тепер ви знаєте, що до суші вам подають не просто спеції, а цілющі ліки, які виникнення багатьох хвороб. І коли наступного разу, замовивши суші в Pronto, отримаєте баночки з соусами, не відкладайте їх в сторону, а скуштуйте з задоволенням та користю для здоров’я.