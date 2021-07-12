Шкафы — много места для хранения в привлекательном дизайне

Рядом с кроватью шкаф — самый важный предмет мебели в спальне — в нем можно структурировано хранить одежду, постельное белье или аксессуары. Шкафы бывают разных форм и размеров. Большие шкафы обычно имеют несколько дверей и разделены на разные области, такие как ящики, полки и вешалки для одежды. Так что они идеально подходят для хранения разнообразного гардероба. Маленькие гардеробы — настоящие чудеса хранения вещей, их можно найти в каждом доме.

Шкафы разных размеров для каждого дома

Шкафы бывают разных размеров. В зависимости от того, сколько людей хотят разместить в нем свою одежду. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать правильный шкаф для спальни для вашего дома.

Правильный шкаф для одного человека

У каждого, кто ищет шкаф для спальни для одного человека, есть несколько вариантов. В конечном счете, размер комнаты имеет большее значение при выборе большого или маленького гардероба. В маленькой спальне подойдут шкафы-купе или с раздвижными дверями, так как они не требуют дополнительного пространства спереди для открытых дверей. Однако можно выбрать обычный шкаф самого маленького размера. Если у вас нет места для широкого шкафа, вы можете использовать практичные угловые шкафы.

Шкафы около двух метров вписываются в большую спальню. Люди, живущие в одиночестве, найдут здесь достаточно места для хранения других вещей, помимо одежды. Многие модели шкафов имеют высоту более 2,20 м.

Жизнь двоих: отдельные шкафы в спальне для пар

Если два человека в одном доме делят шкаф, им понадобится очень большая модель. Мы рекомендуем трех- или четырехдверные шкафы шириной 2,5 м и более. Оба пользователя могут открывать двери независимо друг от друга, чтобы получить доступ к внутренним отсекам одновременно. Поэтому шкафы с распашной дверью подходят лучше, чем шкафы с раздвижными дверьми.

Больше места в семейном доме: шкаф для всей семьи

Часто в спальнях родителей нужно хранить не только одежду, например постельное белье и одеяла, зимние куртки и детскую одежду. Поэтому в гардеробе в доме с большим количеством жильцов должно быть достаточно места для хранения вещей и вешалки для одежды.

Шкафы в правильном стиле

Романтичный и игривый в стиле загородного дома или неподвластная времени элегантность в светлых тонах — какой бы стиль ни доминировал в спальне, в ассортименте интернет-магазина Румдепот обязательно найдется подходящий шкаф для спальни. Шкафы из предложения выполнены из качественных материалов, а цена на них посильна для каждого.